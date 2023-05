Klub der jungen Geschichten Der lustige aber auch der traurige Tag Noé Bächler, Luzern, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging auf den Schrank zu. Es knarzte immer lauter. Doch ich lief weiter. Dann öffnete ich den Schrank. Plötzlich zog mich der Schrank hinein. Ich flog durch so eine Art Röhre, die endlos war. Die Röhre war durchsichtig, deswegen konnte ich sehen, was um mich herum passierte. Plötzlich kam eine Trennung auf mich zu. Eine Seite war hell die andere Seite war dunkel. Das alles lief so schnell, dass ich mich nicht entscheiden konnte, in welche Richtung ich wollte. Auf einmal war ich in einer ganz dunklen Röhre. Das Helle verschwand neben mir und ich bekam Angst. Auf einmal war das Ganze fertig. Ich landete nicht gerade sorgfältig auf dem Boden. Um mich rum war alles dunkel. Es waren auch viele gruselige Geräusche zu hören. Ich lief los und machte mich auf den Weg nach Hause. Doch dann bebte die Erde und ich fiel auf den Boden. Da sah ich, wie ein fliegender Baum aus dem Boden geschossen kam. Komischerweise war auf dem Baum «Taxi» zu lesen. Plötzlich sprang mir ein Affe entgegen und sprach «Hallo wo willst du hin?». Ich war immer noch geschockt. Nach einer Minute kam ich wieder zu mir. Aber ich fand es seltsam, dass der Affe sprechen konnte. Nach einer Weile erklärte ich dem Affen alles, dann stieg ich auf den Baum (Taxi). Ich sagte ihm, dass ich nach Hause möchte. Der Affe sagte: «Wenn du nach Hause willst, müssen wir bei den Andorras durch.» Ich fragte ihn, wer die Andorras sind. Der Affe sprach: «Das sind Vögel, die gerne Bäume fressen.» Ich hatte eine Idee: «Wir verkleiden den Baum als Andorra! »Zwei Stunden später waren wir fertig. Ich und der Affe flogen los. «Bald sind wir bei den Andorras», sagte der Affe. Kaum waren wir bei den Andorras, wurde der Affe aufgeregt. Zuerst erkannten die Affen uns nicht, doch auf einmal, griffen sie uns an. Der Affe war darauf vorbereitet und warf ihnen Blätter zu. Doch die Blätter machten die Andorras nur noch hungriger. Wir mussten so schnell fliegen, wie es nur ging. Drei Minuten später liessen wir die Andorras hinter uns, aber der Baum (Taxi) musste tanken und flog zum Boden, um wieder zu wachsen. Drei Minuten später kamen wir bei der Röhre an. Ich verabschiedete mich und ging in die Röhre. Ich winkte noch einmal. So schnell wie ich da war, war ich auch wieder zurück im Schrank angekommen. Meine Mutter war mich schon am Suchen. Ich ging zu ihr. Sie fragte mich, wo ich war. Ich sagte ihr, ich war nur im Schrank. Ich versuchte nicht zu Grinsen, aber es gelang mir nicht.