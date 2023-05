Klub der jungen Geschichten Der magische Schrank Michelle Höfer, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Ich ging in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte, meine Neugier war gross, doch noch grösser wurde sie als ich sah, dass auf dem Schrank `` Öffnen Verboten `` auftauchte. In diesem Moment gingen mir genau 2 Fragen durch den Kopf:

Soll ich ihn öffnen? Oder soll ich es lieber sein lassen?

Hallo, ich bin Leyla, 9 Jahre alt ich wohne mit meiner 5-köpfigen Familie in einer 5.5 Zimmer Wohnung. Ich habe einen eingebildeten älteren Bruder und eine jüngere nervige Schwester, mit der ich manchmal relativ gut auskomme, aber kommen wir zum Eigentlichen was gestern Abend geschah

Ich stand einige Minuten vor dem Schrank und entschied mich schlussendlich, dass ich ihn öffnen werde. Ich meine, was soll den schon passieren, dachte ich mir. Bevor ich den Schrank öffnete, atmete ich noch einmal tief durch und zählte auf 3. Ein heftiger Wind blies mir entgegen und das Licht wurde immer mächtiger, irgendwie zog es mich mit rein. Ab diesem Moment bekam ich solche Panik und machte meine Augen einfach zu. Als ich sie wieder öffnete war ich in unserem Garten. Ich verstand nicht warum es wieder hell sei. Die Kirchenglocke schlug 1 Uhr. Ich meine, es war ja noch vor 10 Minuten dunkel. Wie konnte das sein? Ich dachte, dass ich geträumt hatte und schaute mich um. Ich musste mich erstmal kneifen, doch was ich spürte war nichts, ich war einfach da. Und da entdeckte ich mich, einfach viel älter, konnte ich meinen Augen trauen, war ich das wirklich? Ich beobachtete mich und mir wurde klar, dass ich in der Zukunft war. Was sollte ich tun? Ich beschloss in unsere Wohnung zurückzukehren. rannte in mein Zimmer, aber alles war weg. Mein Pult meine selber gemachte Bilder. Ich erkannte das Zimmer gar nicht mehr. In meinem Kopf kam wieder Sturm auf, um mich zu beruhigen setzte mich aufs Bett. Ich musste verstehen. So beschloss ich, meinem älteren Ich zu folgen. Ich beobachtete aus dem Fenster, wie sie sich raus schlich. Hinter der Hecke traf sich mit ein paar Freunden, die ich noch gar nicht kannte. Ich bemerkte, dass Laura nicht dabei war und wunderte mich schon, wie konnte das sein? Wir waren doch beste Freunde, wieso war sie denn nicht da. Doch als ich Lauras Namen hörte, sprang ich auf. Doch Laura war nirgends zu sehen. Ein grossgewachsener Junge wunderte sich mit meinem älteren Ich über Laura. Ich hörte mir selber zu wie ich sagte: ``Ja, komisch, dass sie noch nicht hier ist. `` Ich war erleichtert, dass ich immer noch mit Laura befreundet war und ein Lächeln kehrte auf mein Gesicht zurück. Ich freute mich so sehr, leider zu früh. Die Blondine mit den schönen Augen bekam einen Anruf. Ich dachte mir nichts dabei, doch Lauras Namen kam wieder vor. Also beschloss ich mich anzuschleichen und genauer zuzuhören. Die Stimmung wurde ernst, ich spürte die aufkommende Panik, das Lächeln der Freundin verschwand einige Sekunden später. Ich fragte mich was los sei und bekam mit, dass Laura verschwunden war, keiner wusste wo, keiner wusste wieso. Ich merkte, dass nicht nur ich Panik bekam, sondern auch das ältere Ich. Plötzlich hüllte mich das Licht vom Schrank wieder ein und ich war wieder auf dem Kellerboden. Ausser Atem kam ich in die Wohnung zurück. Meine Mutter fragte mich verwundert, wieso ich so lange unten war. Da lügen nicht meine Stärke war, sagte ich, ich sei gestolpert, verliess die Küche und sprang in mein Bett. Das Das alles war zu viel und ich versuchte zu schlafen, doch auf einmal kam das Licht wieder und landete plötzlich ins schwarze es war ein raum der so finster und so kalt war doch trotzdem wartete ich einfach und einige Minuten später erschien der Schrank wieder ich versuchte in zu öffnen um zurück zu kehren doch er ging nicht auf. Ich stand da, alleine im Raum, ohne Hilfe. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also schlief ich einfach ein.