Klub der jungen Geschichten Der magische Schrank Aurelia Binder, Baar, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank hin und fasste ihn an, meine Hand war plötzlich im Schrank verschwunden und etwas zog mich hinein. Ich war geschockt und hatte auch Angst, weil mich die Gestalt so zog, dass ich meinte das ein Elefante mich zog. Ich versuchte mich zu wehren, aber es ging nicht, die Gestalt war zu stark, ich konnte nicht mehr und liess mich hineinziehen. Es war so hell, dass ich meine Augen nicht aufbrachte. Unter mir spürte ich plötzlich etwas, aber ich konnte es nicht erkennen. Die Helligkeit liess endlich nach und ich konnte wieder etwas sehen. Ich sah so komische Menschen, ich weiss nicht genau, was es war, aber es sah so aus, als wären es Menschen. Sie waren so grünlich. Ich hörte eine Stimme: „Hallo, wer bist du und was machst du hier, bist du auf der Suche nach unserem Schatz, möchtest du uns vielleicht helfen unseren geliebten Schatz zu finden?“ es war ein kleines Mädchen, es war so süss. „Ja du könntest uns helfen, eine Helferin mehr wäre gar nicht so schlimm.“ Sagt ein anderes Mädchen. „was für ein Schatz und wer seid ihr wo bin ich und was mach ich hier, wer hat denn den Schatz gestohlen?“ fragte ich, ich hatte so viele Fragen, die mir ein kleines Mädchen beantwortete, bevor die Älteren Menschen kamen. „Wir sind Grünlinge, und du bist in Madagaskar, dieser Schatz gehört uns und der Räuber Hotzenplotz hat ihn gestohlen,“ antwortete mir das kleine Mädchen. Doch jetzt kamen die Erwachsene sie waren nicht zufrieden und nahmen mich fest. Ich hatte Angst, dass sie mir weh machten. „Wer bist du und was machst du in unserem Reich?“ fragte die Anführerin, zumindest sah sie so aus wie eine Anführerin. „Ich bin Julia, und ich komme von zuhause“ antwortete ich. „Was machst du denn hier, wenn du von zuhause kommst, hier kommt kein Mensch hin?“ fragte ein Mann. „Es ist so ich ging in den Keller und sah den Schrank, er glänzte so schön und ich wollte ihn aufmachen, so gelang ich zu euch,“ sagte ich ängstlich. Mir fiel eine Idee ein. Diese teilte ich ihnen mit: „Ihr helft mir nach Hause und ich helfe euch den Schatz zu finden.“ „Ja okay wir helfen dir und du hilfst uns“, sagte die Anführerin. „Der Schatz ist bei Räuber Hotzenplotz.“ Sagte ein kleinen Mädchen. „Du kommst nur an ihn vorbei, wenn er schläft oder auf Jagd geht,“ sagte sie anschliessend noch. „Und wann ist das?“ fragte ich. Sie schaute auf die Uhr und sah, „jetzt ist er weg, wenn du zurück kommst mit dem Schatz dann kannst du nach Hause,“ antwortete sie mir. Ich ging los, ich war in kürzester Zeit bei seinem Versteck, als ich hinein ging sah ich den Schatz auf den ersten Blick. Ich holte ihn schnell heraus, falls er gerade zurückkam. Als ich nach draussen wollte hörte ich jemand summen. Ich hatte Angst. Als er näher kam versteckte ich mich und ging so schnell ich konnte von hier weg, ich wollte keine Zeit mehr verlieren und ging zu den komischen grünen Menschen. Sie haben mich schon erwartet. „Hier euer Schatz!“ sagte ich erschöpft. „Und hier dein Weg zurück nach Hause,“ sagten sie. „Danke“. Ich ging durch die Türe und verabschiedete mich. Als ich zu Hause war hörte ich meine Mutter rufen: „Wann kommt das Mehl, ich brauche es!“ „Ja Mama, ich komme!“