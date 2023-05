Klub der jungen Geschichten Der magische Stein Luine Steiner, Gelfingen, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Noch ein paar Schritte und noch einer und…Der Wecker klingelt. Ich stöhnte, den Traum hatte ich jetzt zum dritten Mal und immer wachte ich an derselben Stelle auf. Meine Mum war sicher nicht hier, sie hatte nämlich eine Stelle in einem komischen Internat, das irgendwo in einem Wald stand. Ich ging in eine Highschool in der Nähe. Ich sprang also aus dem Bett und machte mich bereit und in zehn Minuten stand ich vor der Haustür und wartete auf meine jüngeren Geschwister. Mein Vater machte die Arbeit von zu Hause aus. Gerade als meine Geschwister, Mia und Lorenz kamen, fiel mir ein, dass mein Mathebuch oben auf meinem Schreibtisch war. «Merde», fluchte ich. «Ich bin gleich zurück, geht schon vor!», sagte ich und sprintete in mein Zimmer. Ich hatte ein gemütliches, aber kleines Zimmer. Ich packte das Mathebuch schnell ein. Auf dem Weg nach unten stolperte ich. Ich fluchte und stand auf. Aber das tat ich auf 4, anstatt auf 2 Beinen. Ich erschrak fürchterlich und rannte zum Spiegel. Ich sah nicht mein Gesicht mit den grünen Augen und den roten Haaren, die mein Gesicht umrahmten, sondern einen Tiger. Das schreckliche war, ICH war der Tiger. Oh Mann, oh Mann. «Charlotte?», hörte ich meinen Vater rufen, und zwar so gut, als würde er neben mir stehen. Schnell versteckte ich mich in einem Wandschrank. Ich schwänzte die Schule und wartete bis meine Mutter zurück war. Als sie heimkam, grollte ich leise. Sie kam sofort hoch und schickte mein Vater weg. Ich hatte mich also nicht getäuscht. Ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass meine Mutter sich auch in ein Tier verwandeln kann. Meine Mutter riss den Wandschrank auf und sah mich. Als sie mich sah, erschrak sie. «Was ist los?», fragte ich. Meine Stimme war in MEINEM KOPF und anscheinend auch in dem meiner Mutter. Und zum zweiten Mal an diesem Tag rannte ich zum Spiegel. Im Spiegel sah ich ein ganz normales Mädchen, aber mit einem Tigerschwanz. Meine Mutter kam zu mir und sagte: «Ich werde dir alles erklären.» Am Abend lag ich im Bett und dachte nach. Sie hatte mir erklärt, dass ich eine Wandlerin wäre und mich in ein Tier verwandeln kann und sie auch eine Wandlerin ist. Später sagte sie, dass das Internat, welches sie leitet, eine Schule für junge Wandler ist. Ich sollte sie am nächsten Morgen begleiten. Jetzt wusste ich auch wieso sie nur die erste Woche nach den Sommerferien bei uns zu Hause war, denn der Rest des Jahres kam sie nicht einmal zum Schlafen zu uns.

Ich nahm mir fest vor nicht zu schlafen, aber irgendwie war ich anscheinend doch eingeschlafen. Als ich aufwachte, war meine Mutter in meinem Zimmer und packte einen Koffer. Ich ergab mich meinem Schicksal, seufzte und stand auf.

Im Internat sah alles aus wie in einer normalen Schule, stellte ich fest als ich auf meinem Handy die Webseite hinunter scrollte. Meine Mutter und ich sassen im Auto. «In 10 Minuten sind wir da», sagte meine Mutter und da passierte es. Ich fiel in den Fussraum. Ich war eine SCHLANGE!!! Nein, eine KOBRA!!!! Meine Mutter starrte mich an und trat auf die Bremse. Sie wirkte völlig aufgelöst und schockiert. Später erfuhr ich wieso. Meine Mutter erzählte von einer Sage, die um einen Wandler dreht, der zwei Tiergestalten und eine Menschengestalt hatte (für was er so viele Gestalten brauchte, weiss niemand.) Mit einem Stein hatte er seine Gestalten unter Kontrolle. Jetzt erzählte ich das alles Holly, meiner besten Freundin. Ich bin nämlich schon eine Woche in dem Internat und meine Mutter hatte mir gerade alles erzählt. “Oh krass!”, kreischte sie gerade. Sie war eine Luchswandlerin. Plötzlich hatte ich eine Idee und sprang auf. «Komm mit!!», rief ich aufgeregt und stieg die Treppe hinab in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich ihn öffnete, sah ich den Stein.