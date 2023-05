Klub der jungen Geschichten Der magische Traum Silvan Wicki, Escholzmatt-Marbach, 6. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Die alte Frau murmelte: «Danke.» Ich lief nach Hause, weil es schon sehr spät war und legte mich gleich ins Bett. Ich träumte von der alten Frau. Im Traum sagte sie: «Komm!» Ich folgte ihr ganz nahe hinterher. Wir liefen durch einen dunklen Wald, wo es viele komische, drachen-löwenartige Wesen hatte. Als wir am Ende des Waldes waren, mussten wir uns zwischen zwei Wegen entscheiden. Wir nahmen den rechten Weg. Dort hatte es Bäume aus Eis und der Boden war aus Schokolade. Ich war richtig glücklich und vollgefressen. Die alte Frau schrie: «Pass aber auf die fleischfressenden Pflanzen auf! Die bestehen aus Gummibärchen und sind sehr gefährlich. Wenn die dich beissen, dann könntest du sterben! Wir gingen weiter. Plötzlich biss mir eine Pflanze in den Arm. Ich war wie erstarrt. Nun hatte ich nicht viel Zeit, sonst würde ich meinen Arm verlieren oder sogar sterben. Ich schrie, aber die alte Frau half mir nicht. Neben mir war Holz aus Glas und probierte die Pflanze zu schneiden, aber ich schnitt mich anstelle selbst. Die alte Frau konnte nicht mehr länger zuschauen. Schnell nahm sie das Glasholz und schnitt die Pflanze von der Wurzel ab. Der Kopf der Pflanze fiel zu Boden. Beim Weitergehen entdeckten wir eine gold-silberfarbene Truhe. Ich rannte zu der Truhe und wollte sie öffnen. Ich war begeistert von der Truhe, denn sie war mit Diamanten besetzt. Nun zögerte ich nicht lange und wollte sie mit dem Glassplitter öffnen. Die alte Frau hielt mich davon ab. «Warum darf ich sie nicht öffnen?» Gehorchen wollte ich nicht und öffnete die Truhe. Plötzlich kam ein heftiger Blitz aus der Truhe, der mich wegschleuderte.

Erschrocken wachte ich von dem Traum auf. Ich schaute, ob alles noch dran ist. Erleichtert ging ich in die Küche um ein Glas Wasser zu trinken, aber ich konnte es nicht halten. Es schien als ob ich unsichtbar wäre. Schnell rannte ich ins Bett, weil ich Panik hatte. Trotzt der Angst schlief ich ein. Am nächsten Morgen schwebte ich über dem Bett. Als ich aufwachte plumpste ich aufs Bett. Ich war richtig schockiert und recherchierte im Internet. Ich stiess auf eine Frau, die auch so etwas hatte. Eilig schrieb ich ihr, ob sie mich treffen könne und sie antworte mit einem «Ja, beim See.» Schnell rannte ich zum Treffpunkt. Dort angekommen, erblickte ich die Frau aus dem Internet. Als ich zu ihr lief erkannte ich, dass es die obdachlose Frau war. «Warum habe ich solche Kräfte?» fragte ich sie. «Ich habe dir doch gesagt: Öffne die Truhe nicht!» Erst jetzt realisierte ich alles: «Der Traum gar kein Traum gewesen war, sondern echt.» Die Frau nickte mit dem Kopf. «Und wie gehen die Kräfte wieder weg?» «Die gehen weg, wenn du sie mir gibst!» Dabei kriegte sie komplett schwarze Augen, verwandelte sich in ein Monster und wollte mich auffressen. Ich bekam Angst. Langsam entfernte ich mich rückwärts. Aber sie konnte mich nicht finden, weil ich mich mit meinen Superkräften unsichtbar gemacht hatte. Unbemerkt schlich ich mich an sie heran und entnahm einen Glassplitter, den ich in die Hosentasche eingesteckt hatte. Mutig erstach ich sie damit. Plötzlich löste sie sich in Luft auf. Zugleich bemerkte ich, dass ich keine Kräfte mehr hatte. Auf dem Nachhauseweg entdeckte ich einen, der um etwas Geld bettelte. Schleunig eilte ich davon und rief: «Ooooh, nicht mit mir!» der Mann schaute mich fragwürdig an, murmelte etwas in seinem Bart und lachte.

