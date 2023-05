Klub der jungen Geschichten Der magische Zauberschrank Kean Burri, Adligenswil, 1. Oberstufe 1b

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich fand das im ersten Moment sehr gruselig, aber ich konnte nicht einfach wieder gehen ich wollte unbedingt wissen, was das ist und was dahinter ist, wenn man die Schranktüren öffnet. Also wollte ich wissen, was sich dahinter verbergt, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, was auf mich zustossen wird hinter diesem Schrank. Doch ich wollte es jetzt wissen, also nahm ich all mein Mut zusammen und ging dann zum Lichtschalter und schaltete erst einmal das Licht an, danach ging ich zum Schrank und öffnete die Tür, doch was ich dann sah, werdet ihr mir nie glauben. Das ist ein magischer Zauberschrank und der steht in unserem Keller. Dieser Schrank sieht aus, wie ein ganz gewöhnlicher alter verstaubter Schrank, doch hinter dem Schrank hier ist ein geheimer Gang. Ich wusste nicht, wo dieser Gang hinführt, aber ich wollte es herausfinden. Also nahm ich mein wichtigstes Material mit und ging am nächsten Morgen in diesen Gang hinein. Ich folgte diesem Gang für etwa eine Stunde und es passierte nichts, es sah auch immer gleich aus, doch ich gab nicht auf ich ging einfach weiter und folgte dem Gang weiter. Doch dann nach zwei Stunden kam ich zu einer Metallkiste, doch die war verschlossen mit Ketten und Schlösser und ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Metallkiste aufknacken könnte. Mit meinem Werkzeug, das ich dabeihabe, komme ich hier nicht weit, also beschloss ich wieder zurückzulaufen und ein Brecheisen und noch anders Werkzeug zu holen. Ich ging also mit all dem neuen Werkzeug zurück zur Kiste und versuchte sie aufzubrechen oder zu schlagen doch alles, was ich versuchte, brachte nichts. Ich hatte keine Idee mehr, wie ich diese Kiste aufbringen sollte. Doch dann hatte ich noch eine Idee, wie ich es vielleicht schaffen könnte. Ich kann die Kiste einfach aufsprengen. Ich holte mir also Hilfe und dann machten wir uns auf den Weg zur Kiste. Als wir ankamen, machten wir alles bereit und versuchten die Kiste zu sprengen, danach ging ich schauen und die Kiste war offen und in der Kiste lag alles voll mit Goldmünzen und Geld. Wir schleppten also alles wieder zurück und dann ging ich das alles meiner Familie sagen, was ich geschafft habe und was ich gefunden habe. Und so lebten wir fröhlich und glücklich mit viel Geld weiter und genossen unser Leben.