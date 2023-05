Klub der jungen Geschichten Der Magnolianteranst-Planet Gabriela Marti, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie lächelte mich an und schloss dann die Augen. «Du erinnerst mich an meine Tochter Antonia.» Ich wollte weitergehen, doch dieser Satz liess mich stehen bleiben. «Wie meinen sie das?», fragte ich sie. Die Frau öffnete die Augen wieder und sie füllten sich mit Tränen. Sie sagte: «Ich weiss nicht, aber… - Doch jetzt weiss ich es wieder. Du hast die gleichen Gesichtszüge. Oh Gott!» Sie hatte jetzt keine Tränen mehr in den Augen, sondern strahlte nun über das ganze Gesicht. Doch dann wurde ihr Blick geheimnisvoll. Sie winkte mich näher an sich heran. «Merk dir den Namen ‘Antonia’, ok? Antonia!», flüsterte sie.

Zuhause lief ich in mein Zimmer und schloss mich ein. Ich musste über dieses Geschehnis in Ruhe nachdenken. Als ich mich in meinen Sitzsack fallen liess, bemerkte ich ein fremdes Buch auf meinem Bett. Ich stand wieder auf und nahm das Buch in die Hand. Es hatte einen seidenen Einband und in goldenen Lettern stand der Titel darauf: ‘Der Magnolianteranst-Planet’. Ich öffnete das Buch, doch zu meinem Erstaunen war kein einziger Buchstabe zu sehen. Da ertönte eine Stimme: «1. Kapi…». Ich schlug erschrocken das Buch zu. Ich hörte die Stimme nicht mehr. Da dämmerte es mir. Das Buch erzählte eine Geschichte. Ich öffnete es nochmal und zum zweiten Mal erklang die Stimme:

1. Kapitel: Die Animallovers

Man weiss nicht, ob es schon passiert ist, oder ob es noch passieren wird: Diese Geschichte ist gerade zu magisch. Sie spielt auf einem Planeten, den die Menschen unserer Erde noch nicht gefunden haben, auf dem aber ganz normale Menschen leben, die uns, ehrlich gesagt, sehr ähnlichsehen. Nennen wir ihn... für die Geschichte doch, hm... Ah! Ich hab’s: wie wäre es mit Magnolianteranst-Planet?

Jedenfalls: dort gab es Gassen, Strassen, Häuser, Seen, Flüsse... Also alles ist so, wie auf unserer wundervollen Erde. Die Leute haben nur mehr Erfahrung mit der Technik und sie wissen etwas über uns, denn sie haben unsichtbare Satelliten in unsere Atmosphäre gesandt. Sie wissen also über uns – wir nicht über sie!

***

“Wacht auf, Jim und Antonia! Es gibt bald Frühstück.” So wachten die Geschwister jeden Morgen auf. Das heisst, eigentlich lasen sie in ihren Büchern, bis ihre Mutter kam. Aber so war es nur in den Ferien. Während der Schulzeit mussten sie um sieben Uhr aufwachen, um noch rechtzeitig in den Unterricht zu gehen. Aber heute war der erste Ferientag der Kinder und ihre Mutter hatte für sie ein Schoggifondue bereit gemacht, in das sie sogar Zitronen gepresst hatte. “Für den Geschmack!”, hatte sie mit einem Augenzwickern gesagt, als Antonia und Jim sie gefragt hatten. Nach dem Essen gingen sie ins Bad und wuschen sich. Nachher zogen Jim und Antonia sich schnell an und rannten mit einem kurzen «Tschüss» an die Eltern aus der Haustür. Sie rannten nämlich in die «Höhle», wie sie ihr Hauptquartier nannten. Eigentlich war es eine alte, zum Teil sogar verfallene Hütte, die im Burgunderquartier die Nummer 1 trug. Aber nicht nur die Geschwister gehörten zur Gang, die sich dort traf. Sondern auch die Kinder, die ebenfalls dahineilten: Es waren Arthur, Stonia und Berta, die etwa gleich geweckt wurden: Sie wurden gerufen und wuschen sich, assen und putzten ihre Zähne und rannten zum Burgunderquartier Nummer 1 und fanden Antonia und Jim, die geduldig auf sie warteten und sie fröhlich empfingen. Arthur hatte seine Katze Miezchen und Berta ihr Kaninchen mitgenommen. Es heiss Schnüffelchen und war mit Miezchen aufgewachsen. Sie waren beste Freunde und folgten einander Schritt auf Tritt. Weil Berta und Arthur das wussten, nahmen sie ihre Tiere mit zu ihren Treffen. Die Kinder nannten sich «Animallovers» und trafen sich schon, seit sie fünf Jahre alt waren. Früher spielten sie nur, aber als Berta und Arthur auf ihren achten Geburtstag ihre Tiere bekamen und sie, die Animallovers, sie immer mehr mochten, nahmen Berta und Arthur sie mit. Als Schnüffelchen und Miezchen sich sahen, spielten sie übermütig zusammen und überschlugen sich sogar ein paar Mal. Antonia, Stonia und Berta umarmten sich zur Begrüssung und Arthur und Jim schüttelten sich einfach die Hände. Die «Höhle» war mit einem einfachen Tisch, fünf Stühlen, einem staubigen Teppich und einem grossen Körbchen, in das sich Schüffelchen und Miezchen legten. Die Kinder setzen sich um den Tisch. Jim ergriff das Wort: «Also, guten Morgen. Berta, du hast uns hierher gerufen. Was ist los?» «Ich habe das hier gefunden.» Sie legte etwas aus Metall auf den Tisch. «Ich glaube, ich erzähle euch, was das anrichtet. Ich habe es heute Nacht unter meinem Kissen gefunden und aus Versehen das obere Teil verdreht. Auf einmal stand ich in der Küche! Oh Gott, ich bin dann wieder zurück ins Zimmer gegangen. Wer weiss, was das Teil sonst so kann?» Während sie sprach, hatte Jim sich das Gerät angeschaut. Es war achteckig und hatte zwei Flächen, die aneinandergeschraubt waren. Er sah die anderen fragend an. «Na, wer will es ausprobieren?» Alle riefen durcheinander und Miezchen und Schnüffelchen, die gerade gedöst hatten, sahen sich hektisch um, beruhigten sich aber, als sie die Kinder sahen. Jim lächelte und drehte die obere Hälfte.

2. Kapitel: Streit

Um die Kinder herum surrte und kribbelte es. Plötzlich liess der Boden unter ihnen nach und sie fielen schreibend hinab. Sie landeten auf einer Blumenwiese. Alle waren geschockt. Da fielen vom Himmel noch zwei Gestalten runter, die erst noch unscharf und dann immer besser zu erkennen waren. Schliesslich landeten Schnüffelchen und Miezchen in den Armen von Arthur und Berta. «Sie sind auch mitgefallen!», riefen die Kinder. Doch die Gegend war ihnen fremd. Ratlos standen sie auf und gingen über die Blumenwiese davon. Nach einer Zeit fanden sie einen Trampelpfad. Sie folgten ihm und kamen auf einen gepflasterten Weg. Antonia hatte Blumen gepflückt und liess mit jedem Schritt eine fallen. Schnüffelchen, dem die Blumen gefielen, frass sie alle auf. Als sich eine Zeit lang nichts änderte, brach Berte die Stille und sagte: «Wo sind wir überhaupt?» Dann sah sie zu Jim, der ahnungslos mit den Schultern zuckte. «Hört mal, ich bin in der Küche gelandet, oder? Aber ich hatte auch von der Küche geträumt.» Sie sah die anderen fragend an. «Meint ihr, es hat einen Zusammenhang?» Die anderen begriffen, worauf sie hinauswollte, und nickten ihr zustimmend zu. «Also Jim, über was hast du gerade nachgedacht?» Jim überlegte. «Hmm… naja, ich habe mir überlegt, wie es sein würde… ich habe mir vorgestellt, wir fallen auf eine Wiese. Dort gibt es eine Weggabelung, und dann…» Berta unterbrach ihn an dieser Stelle. «Eine Gabelung?! Ist das dein Ernst? Dann müssen wir uns aufteilen!» Sie rannte zu Stonia und Antonia. «Wollen wir zusammen gehen?» Doch sie schüttelten die Köpfe und liefen zu Arthur. «Wieso?» Berta war den Tränen nahe. «Weil wir sonst immer zusammen sind», sagten diese, zogen Arthur, der zurückschaute, mit sich und verschwanden. «So schlimm bin ich ja auch wieder nicht», maulte sie. «Oder?» fügte sie heiterer an Jim hinzu. «Aber welchen Weg haben sie bloss genommen?», fragte sie Jim. Der zuckte mit den Schultern. «Vielleicht den rechten.» - «Aber woher weisst du das?» - «Ich habe mir vorgestellt, dass ich und Arthur nicht zusammen seien.» Bertha unterbrach ihn. «Du hast dir gewünscht, dass Stonia und Antonia mich hassen?» - «Nein, Arthur und ich hatten uns gestritten. Darum wollte ich nicht mit Arthur sein», sagte Jim. «Ach so», rief Berta. «Komm, wir gehen dann nach links. Wir müssen uns beeilen», fügte sie hinzu und sie liefen auf den linken Weg zu.

3. Kapitel: Liebesbeeren und verrückter Professor

Inzwischen liefen Antonia, Stonia und Arthur durch einen Wald. Sie wollten schneller fündig werden als Berta und Jim. Den Streit hatten Antonia und Stonia schon vergessen. Doch sie wollten zeigen, dass sie besser sind. Sie wussten ja auch nicht, was sie suchten, und irrten im Wald umher. Auf einmal schrie Antonia auf: «Arthur, Stonia ist weg!» «Wo war sie denn, als sie verschwand?», fragte Arthur. Antonia überlegte: «Sie war am Rosenstrauch da drüben. Aber plötzlich war sie weg!» «Was denkst du, ob sie sich versteckt hat?», fragte Arthur und ging einen Schritt auf den Busch zu. Doch dieser erfasste ihn in einen Sog und er stolperte auf ihn zu. Auch Antonia war zum Busch gelaufen und sie verschwanden im Busch. Dann, mit einem lauten Rums, landeten sie neben einer verstört dreinblickenden Stonia, die offenbar ebenfalls durch den Busch gefallen war. «O.M.G.», flüsterte Stonia und rappelte sich als erste auf. Arthur und Stonia folgten ihrem Beispiel und klopften sich Erde und Blätter von den Kleidern. Erst jetzt sahen sie sich ihre Umgebung an. Sie waren in einem Wald mit Bäumen, die ihre Stämme in den Himmel reckten. Es surrte plötzlich und als die Kinder sich umdrehten, rollte ein Auto auf sie zu. Es blieb vor ihnen stehen und eine Roboterstimme gurrte: «Endlich mal wieder Besuch! Juppi-Je-Je – Juppi-Juppi-Jee.» Dann öffnete sich eine Türe und der gleiche Sog erfasste die Freunde. Sie stolperten wieder, diesmal aber in das Auto hinein. Hinter ihnen schloss sich die Türe genauso schnell wieder, wie sie aufgegangen war. Dann rollte das Auto weg. Antonia, Stonia und Arthur hatten es sich auf Sesseln, die im Auto rumstanden, gemütlich gemacht und sahen sich neugierig um. Sie waren in einem Raum, der immerfort ruckelte. Arthur nahm Miezchen in die Arme und die Kinder schliefen ein.

Inzwischen hatten Jim und Berta Hunger und suchten etwas Essbares, als es hinter ihnen raschelte. Jim und Berta drehten sich erschrocken um und Schnüffelchen kroch hinter Bertas Beine. Vor ihnen stand ein Mann, kopfüber im Handstand. Auf den ersten Blick sah es aus, als würde er sich im nächsten Moment wieder aufrichten. Doch dann merkten sie, dass der Mann auf seinen Füssen lief und mit den Händen, die an den Beinen waren – dort, wo die Füsse hätten sein sollen – herumfuchtelte. Er kam auf sie zu und blieb vor ihnen stehen. Mit den Händen fummelte er in seinen Hosentaschen herum. Schliesslich gab er den Kindern zwei Beeren in die Hand. Dann löste er sich in Nichts auf. Berta und Jim sahen sich die Beeren genau an und weil sie hungrig waren, bissen sie in die Beeren hinein.

Arthur, Stonia und Antonia wachten auf, als der Wagen, in dem sie immer noch sassen, heftig ruckelte und schliesslich stehen blieb. Miezchen fauchte erst den Boden an und lief dann zu Arthur. Dieser nahm Miezchen fest in die Arme. Antonia und Stonia kraulten Miezchen, da öffnete sich die Türe und es kam jemand herein. Es war ein kleiner Mann in einem weissen Laborkittel mit weissen Haaren und Schnauz. Er schaute die Kinder mit seinen blauen, kleinen Augen an und ein Grinsen breitete sich unter seinem Schnauz aus. «Ich bin Professor Dreistein und weitherum bekannt. Ausserdem habe ich euch zu mir gelockt. Das ist mir ja auch gelungen.» Er grinste nun von einem Ohr zum anderen. Den Kindern fiel die Kinnlade herunter. So ein kleiner Mann hatte drei Kinder teleportieren können? Wahnsinn! «Aber kommt Kinder, ihr könnt mir helfen.» Abermals erfasste sie ein Sog und sie folgten widerstrebend dem Professor, der aus dem Auto stieg und mit den Kindern verschwand.

Jetzt hatten Jim und Antonia keinen Hunger mehr, aber durstig waren sie umso mehr. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass sie Liebesbeeren gefuttert hatten. Doch das Glück verliess sie nicht. Auf der Suche nach Wasser stiessen sie auf die Quelle der Erlösung, die alle Magie entfernt. Da die Beeren noch nicht gewirkt hatten, würde das Wasser der Quelle sie erlösen. Ohne es zu ahnen oder zu wissen, tranken sie von der Quelle und fühlten sich wie neu geboren. Hätten sie länger gewartet, hätten sie sich durch die Wirkung der Beeren ineinander verliebt. «Komm, wir suchen die anderen und verschwinden. Niemand weiss, wie lange wir schon hier sind.» Berta nickte zustimmend. Jim holte abermals das Achteck-Sandwich, wie er es nannte, hervor, dachte an Arthur, Stonia und Antonia und drehte dann beide Hälften in entgegengesetzte Richtung. Es surrte und kribbelte und sie verschwanden.

Der Professor führte die drei immer tiefer in den Wald hinein, bis sie vor einer Höhle stehen blieben. Er grinste sie wieder an. Zum Schrecken der Kinder holte er eine Pistole heraus und lud sie. Sie versuchten zu fliehen, aber der Sog hielt sie immer noch gefangen. Da sahen sie hinter Professor Dreistein Bertha und Jim! Sie schlichen sich an und als der Professor schon fast abdrückte, sprangen sie von hinten auf ihn. Dreistein fiel überrascht vom Angriff vornüber, drückte ab und starb. Beim Fallen hatte sich der Lauf der Pistole umgedreht und der Professor hatte beim Aufprall abgedrückt. Die Kinder umarmten sich und Jim und Arthur verziehen einander. «So, jetzt aber nach Hause», sagte Jim grinsend und drehte wieder…

4. Kapitel: Wieder zu Hause

Sie fanden sich in ihrem Hauptquartier wieder. Jim warf das Achteck-Sandwich in eine Ecke und rief: «Keine Abenteuer mehr, oder?» Auch die anderen hatten genug und verabschiedeten sich voneinander. Alle gingen nach Hause und träumten von ihrem Abenteuer.

Dann war die Geschichte zu Ende. Ich schlief auf der Stelle auf meinen Sitzsack ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war das Buch weg. Ich beschloss, heute mit der Obdachlosen darüber zu reden. Vielleicht wusste sie ja etwas darüber. Als der Schulunterricht fertig war, rannte ich direkt an diesen Ort, doch die Obdachlose war nicht da. Stattdessen lag das Buch an der Stelle, wo sie gestern gesessen hatte. Ich sah mich um. Die anderen Leute gingen am Buch vorbei, als wäre es nicht da. Vielleicht bemerkten sie es nicht. Da hörte ich die Stimme aus dem Buch: «Für die anderen bin ich unsichtbar.» Dieser Satz klärte alle meine Fragen auf.