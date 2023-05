Klub der jungen Geschichten Der Maya Tempel Noam Kussin, Sursee, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann, leider zu sicher. Im Jahr 2018 waren Mia und ihre zwei besten Freunde Lucia und Nick im Café Bon Salvador. Sie assen alle ein feines Eis und entspannten. Auf einmal kam eine Nachricht im Fernsehen. Es wurde ein alter Maya Tempel gefunden, ganz in der Nähe ihres Dorfes. Sie assen ihr Eis auf und fuhren mit ihren Velos in einen alten Zugwaggon, ihre Zentrale. Mia sagte ganz aufgeregt: «Wir müssen unbedingt dort hin!» Luca unterbracht sie und sagte: «Da wird bestimmt alles abgesperrt und gesichert sein!» Mia erwiderte: «Das weiss ich doch. Wir schleichen uns natürlich ein. Wir brauchen nur die richtige Ausrüstung.» «Und wie willst du das Anstellen?», fragte Nick neugierig. «Wir werden uns mit Seilen, Taschenlampen und Proviant heute Nacht um 0:00 Uhr raus schleichen von Zuhause und uns dann einschleichen», sagte Mia. «Okay!», sagten Nick und Luca. Später als es genau Mitternacht war, trafen sich die drei Kinder in der Zentrale. «Gut!», sagte Mia, «dann werden wir 10min. laufen und dann schleichen wir uns ein.» 10min später waren die Kinder schon vor dem alten Maya Tempel. Ihr Plan war die Seile als Lasso hoch an einen Felsvorsprung, es klappte und die Kinder kletterten hoch. «Gut, wir sind drin!», flüsterte Mia. Sie machten die Taschenlampen an und erkundeten den Tempel. Von hier aus sah man die Sterne sehr gut, denn die Decke war komplett eingerissen. Auf einmal hörten sie ein krachendes Geräusch. Mia sagte leise: «Taschenlampen aus!» Sie blinzelten um die Ecke und sahen zwei Männer, die mit Spitzhacken versuchten eine Tür aufzuschlagen. Einer der Männer schaute zu denn die Kinder sagen sie. Er sagte: «Ey, da sind 3 Kinder, die spionierten uns nach!» Die Kinder rannten los. Der Mann sagte: «Hinterher, die schnappen wir uns!»

Nick, Luca und Mia rannten zum Ausgang und dann in die Zentrale. Mia rief die Polizei an und sagte: «Entschuldigung sie die später Störung, wir waren eben im neu gefundenen Maya Tempel. Dort waren zwei Männer, die mit 2 Spitzhacken eine Tür aufschlugen!» Der Polizist sagte: «Das könnten die entflohenen Gebrüder Chopp gewesen sein, sie gehören zu den gefährlichsten Leuten Amerikas. Sie suchen wahrscheinlich nach dem ganzen Gold!» «Gold?», fragten die drei Kinder. «Ja, 100kg Gold», sagte der Polizist. Mia gab dem Polizisten den genauen Standort durch. Die Räuber wurden gefasst aber das Gold, es war weg, die Räuber mussten das Gold weggeschafft haben. Die Polizisten suchten überall mit Metalldetektoren aber fanden nichts. Währenddessen sind Mia, Luca und Nick seelenruhig eingeschlafen, bis plötzlich der Polizist, den sie angerufen haben mit jemandem telefonierte. Er sagte: «Das Gold ist weggeschafft, sie werden das niemals finden!» «Gut», sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Es war tatsächlich der Bürgermeister. Mia, Luca und Nick konnten es kaum glauben, sie rannten raus zu den ganzen Polizisten und verrieten alles, was sie wussten. Der Polizist und der Bürgermeister wurden festgenommen. Mia, Luca und Nick erhielten einen Ausweis, dass sie ehrenamtliche Detektive sind.