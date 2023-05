Klub der jungen Geschichten Der misslungene Schmuggelversuch Elena Widmer, Inwil, 6. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Aber noch einmal von Anfang an: Ich, Elvira Hasenbusch, und meine Freundin Sabrina Van de Spicksei hatten die Idee, dass wir doch 20 Kg Kokain in einem Seniorenbus über die Grenze schmuggeln könnten. Wir dachten, dass unsere Idee gut sei, denn niemand käme darauf, dass man in einem Bus mit 90jährigen Senioren Drogen versteckt. «Ja, das dachten wir», stöhnt Sabrina. «Vielleicht sollten wir mal sagen, wo wir jetzt sind», rufe ich, «also wir befinden uns im Gefängnis in Washington D.C.» Wie es dazu kam, sagen wir jetzt. Am 1. August, also vor zwei Wochen, haben wir die 20 kg Kokain in dem Hohlraum der Kloschüssel eingeschweisst. Zwei Tage später ging es dann los. Die Fahrt bis zur Grenze dauerte 10 Tage. Wir hatten extra den Busführerschein für diesen Schmuggelversuch gemacht. Das war eine Menge Arbeit. Als wir durch den Zoll wollten, wurden wir angehalten. Es wurde uns gesagt, dass unser Benzin ausgelaufen sei und wir darum für einige Stunden hierbleiben müssten, um das wieder zu reparieren. Das machte uns nervös. «In der Zwischenzeit werde ich euch mal befragen,» sagte dann ein rundlicher Beamter. Schweigend folgten wir ihm. Drinnen fragte er uns, ob wir Vorstrafen hätten. Wir haben natürlich Nein gesagt, aber das hat er uns nicht so richtig geglaubt. Dann hat er rausgefunden, dass wir wegen Drogen bereits zwei Mal verhaftet wurden. Das hat ihn stutzig gemacht und mit einer eiskalten Stimme sagte er: «Wir werden jetzt einen Drogentest machen!» Langsam kamen wir so richtig ins Schwitzen, denn wir beide hatten in diesen 10 Tagen natürlich immer mal wieder Drogen geschluckt. Unsere Finger wurden abgescannt und bei uns beiden kam ein schriller Piepton, das hiess Alarm! Nun wurden wir so richtig nervös. Wir wurden gefragt, ob wir Drogen dabei hätten, wir sagten Nein. Unsere Koffer wurden durchsucht und geröntgt, aber nichts wurde gefunden. Bald darauf wurde uns gesagt, dass jetzt der Reisebus mit Drogenhunden durchsucht wird. Zögernd folgten wir einer Beamtin in die Zelle, dort sollten wir auf das Ergebnis der Durchsuchung warten. Als wir alleine waren, kamen uns plötzlich die Tränen. Nachdem wir und gegenseitig getröstet hatten, dachten wir an die Konsequenzen. Ins Gefängnis wollten wir nicht schon wieder. Noch an diesem Tag wurde uns mitgeteilt, dass die Drogendurchsuche erfolgreich beendet wurde. Sie sagten uns: «Dieses Versteck ist einmalig.» Trotz dieses Lobes mussten wir uns am Ende geschlagen geben und gestanden unsre Tat. Diese Zollbeamten waren sooo hartnäckig. Bald darauf kamen die Polizisten und verhafteten uns. Wir mussten in den obersten Stock eines Hochhauses laufen, denn dort ist unsre Zelle. «Ich muss schon sagen, dieser Ausblick ist unglaublich», flötet Sabrina, «hier müssen wir jetzt 6 Jahre ausharren. Die Senioren müssen sich jetzt halt zwei neue Busfahrer*innen suchen.»