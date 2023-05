Klub der jungen Geschichten Der Mitternachtswald Nikoletta Komenda, Altdorf, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging näher und näher. Ich öffnete das Schranktür vorsichtig, als ich es öffnete zog mich der Holzschrank rein. Als ich meine Augen öffnete, lag ich auf einer atemraubenden Wiese. Die Wiese war mit vielen bunte Blumen bedeckt rund um ein Wald. Es war einfach wunderschön, aber ich wusste nicht, wo ich sein könnte. Ich stand auf und nahm die Richtung dunkler Wald. Es war kein einziges Lebewesen in meiner Nähe. Im Wald war es so leise, dass ich mein eigenes Atem hörte. Keine Seele war ausser mir im Wald trotzdem hatte ich keine Angst, nur ein unberuhigendes Gefühl. Ich sah ein Schatten vor mir vorbeihuschen. « Hallo, ist da jemand?» rief ich. Keine Antwort

« Bitte tue mir nichts», sagte ich mit ängstlicher Stimme. Als ich es aussprach, kam ein junger Mann mit nachtdunkeln Haaren und gelbleuchtenden Augen zu mir. Er sah nur ein paar Jahre älter aus als ich. Er hatte einen Bogen und ein Pfeil in der Hand: « Wer bist du?», fragte ich den Fremden. Der Waldeinwohner antwortete nicht. Er richtete sein Bogen auf mich: « Bitte erschiesse mich nicht. Ich will dir nichts tun. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt bin», sagte ich besorgt. Er richtete den Pfeil von mir ab und sprach: « Also, woher kommst du her, fremdes Mädchen? Im Wald kenne ich nur ein Lebewesen nicht persönlich, und zwar das Monster, das seit 2 Jahren mitternachts hier auftaucht. »Interessant, habe ich mir gedacht, seit 2 Jahren habe ich selbst diese drückenden Albträume aus denen ich fast weinend aufwache und fühle mich so allein und leer. Immer um Mitternacht. «Aber Du bist kein Monster, oder?» « Mein Name ist Ayla, ich bin Mensch und auf ganz besondere Weise bin hier gelandet.» « Mein Name ist Cobra und ich bin ein Waldphantom.», antwortete der Junge «Kein Fragen mehr.», sagte Cobra. « Wir müssen zu meiner Hütte, hier ist es nicht sicher und es ist bald Mitternacht». Wir liefen zur Hütte: « Hör mir gut zu Ayla. Der Wald ist in Gefahr. Es ist ein Ungeheuer im Wald und wir halten es nicht mehr lange aus», erklärte Cobra. Als er aussprach sprang ein riesiges Monster mit Kugelaugen auf sie zu. Cobra zögerte nicht. Er zog seinen Bogen aus. Der Monster griff Cobra an aber der Phantomjunge wich dem Angriff aus. Der Monster hob sein riesiger Arm hoch und verletze mich. Cobra brachte mich raus aus der Hütte: « Hat er dich schwer verletzt?» fragte er mich. « Es ist nur ein Kratzer, halb so schlimm», sagte ich. « Wir müssen das Ungeheuer zusammen besiegen.» « Du hast Recht.», stimmte Cobra zu. Der Monster war immer noch in der Hütte. Er rannte zu mir. Ich musste es ablenken obwohl ich mich fürchtete: « Hey du Ungeheuer komm und schnapp mich!», rief ich fies zu ihm. Er folgte mir raus. Ein Pfeil flog aus dem Nichts: « Hey du blödes Monster wieso fängst du mich nicht?», fragte es Cobra. Das Monster wechselte seine Richtung gegen das Phantom. Cobra richtete sein Pfeil gegen das Monster und zielte. Er traf die Bestie genau im Herz. Das Ungeheuer starb auf der gleichen Stelle: « Cobra, du hast ihm besiegt.», sagte ich zum Phantomjungen.« Nein, wir haben ihn zusammen besiegt», sagte er. « Was willst du jetzt machen?» fragte Cobra «Ich bleibe hier. Ich helfe dir diesen Wald gerne zu beschützen.» Wir wurden die Hüter des Waldes, zusammen.