Klub der jungen Geschichten Der Mord an Ben Rolls Iker Gonzalez Mateo, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich bin Alfred Houlor und habe mit Joshua Kaufman etwas sehr Schlimmes gemacht. Damit ihr es versteht, muss ich von Anfang an erzählen.

Ben Rolls war ein sehr berühmter Mann, er hatte Fanta erfunden. Alles lief gut bei ihm, bis zu jener dunklen Nacht.

Ben Rolls war bei sich zu Hause und dann… «Hilfe, Hilfeeeeee!». Man hörte Ben Rolls schreien. Wir, Alfred und Joshua, haben ihn ermordet. Wir nahmen ein Messer und töteten ihn. Aber etwas ging dabei schief. Die Polizei kam so schnell, dass wir fast keine Zeit hatten zum Abhauen. «Schnell weg!», rief Joshua ängstlich. Die Nachbarn hatten bereits die Polizei alarmiert. Wir nahmen alles mit ausser… meine Taschenlampe! Ich hatte meine Taschenlampe vergessen. Doch ich konnte nicht zurück, denn die Polizei war uns auf den Fersen. Wir gingen durch den Keller hinaus. Dort war nämlich eine Tür. Die Polizei entdeckte unterdessen, dass Ben Rolls tot war.

Es war ein Mord wegen seinem Geld. Ich wusste, dass die Polizei uns wegen meiner doofen Taschenlampe finden könnte. Und so ist es passiert. Die Polizei fand meine Taschenlampe und wir waren gefühlt schon im Gefängnis. Also heckten Joshua und ich einen Plan aus, um meine Taschenlampe zurückzukriegen. Denn die Taschenlampe war auf der Polizeistation sehr sicher. Mein Plan war, durch die Belüftungsrohre in das entsprechende Zimmer zu gelangen und mich an einem Seil zu meiner Taschenlampe hängen zu lassen.

Joshua muss nur dem Seil halten das ich nicht herunter falle.

Die erste Hälfte des Plans lief ausgezeichnet, aber das mit dem Seil klappte nicht so gut, weil das Zimmer voller Kameras war.

Was kann ich tun, habe ich mich gefragt. Schnell fasste ich einen neuen Plan: Ich werde einfach die Kameras abdecken.

Doch das funktionierte auch nicht, weil die Polizei bemerkt hatte, dass jemand im Zimmer war. Sie kamen sehr schnell. Wir konnten wegrennen aber nicht so schnell. Schon zwei Minuten später war die ganze Polizei auf der Station. Wir konnten hier nicht hinaus. Die Polizei hatte mich und Joshua gefangen.

Ich wusste, dass wir einen grösseren Fehler gemacht haben und dass wir nicht zurückkonnten.

Der Richter gab mir und Joshua 60 Jahre Gefängnis. Wir konnten uns nicht verteidigen, weil wir wussten, dass sie Videokameras mit Aufnahmen von mir und der Taschenlampe hatten.

Iker Gonzalez Mateo, Klasse 5A

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke