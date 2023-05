Klub der jungen Geschichten Der Mord Ailine Flüeler, Kriens, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich war übrigens gerade im Keller meiner Urgrossmutter, die vor 1 Jahr gestorben ist. Meine Mutter hat dann das Haus geerbt. Ich machte den Schrank auf, und ein Mann stand dort mit einer Taschenlampe. In dem Moment ging ein Luftzug durch den Raum. Ich fragte den Mann:» was machen sie hier?» Er antwortete:» ich lebe hier. Ich war ein Freund deiner Urgrossmutter. Ich durfte hier wohnen. Als ich dann erfuhr, dass sie gestorben ist, dachte ich, ich könnte ja hier bleiben. Aber als ihr dann hierher gekommen seid, habe ich mich in den Schrank zurück gezogen. Schlimm diese Sache.» Ich fragte: «Wodurch kannten sie sie dann?» «Wir gingen zusammen in eine Klasse und dann auch in die Sek. Und so hat sich in der Zeit dann eine Freundschaft aufgebaut.» «Wie alt sind sie denn?,» fragte das Mädchen. «Ich bin 84», antwortete der alte Mann. «Das kommt hin, meine Urgrossmutter ist 84 geworden. Ich muss es meiner Mutter sagen. Vielleicht können sie dann hier bleiben.» «Ich heisse übrigens Marc, aber das darf niemand wissen, » sagte er. «Okay, ich gehe ganz schnell nach Hause und hole etwas zu Essen für dich.» Danke vielmals», meinte er. Lili, das Mädchen, rannte so schnell wie sie konnte nach Hause, holte schnell 2 Sandwich und rannte wieder zurück. Als sie wieder dort war, lag der Mann regungslos da. Er hatte ein Messer im Rücken und rund herum lief Blut heraus. Das Mädchen rannte um ihr Leben. Als sie zuhause war, erzählte sie ihrer Mutter alles. Sie rief sofort einen Leichenwagen an, dann rannte sie mit ihrer Mutter noch mal zum Haus. Der alte Mann lag immer noch regungslos da, als der Leichenwagen kam. Er wurde in den Leichenwagen getragen, als plötzlich ein Mann, der dort arbeitete, auf mich zu kam. Er fragte mich, was passiert ist. Ich erzählte ihm die Geschichte. «Okay, » sagte er. Ich und meine Mutter gingen nach Hause. Es war schon 23:11 Uhr als wir zuhause waren. Ich war so müde, also ging ich gleich ins Bett. Ich konnte fast nicht einschlafen. Am Morgen beschloss ich, dass ich herausfinden wollte, was gestern passiert ist, und warum der Mann tot war. Ich ging nochmal ins Haus. Als ich dort war, sah ich die Taschenlampe am Boden und da war noch was. Das Messer, das ganz blutverschmiert war. Plötzlich hörte ich Schritte. Ich versteckte mich schnell im Schrank. Da, ich hörte zwei Stimmen. Leider konnte ich nicht hören, was sie sagen. Es wurde still und ich schaute mit einem rasenden Herz hinaus aus dem Schrank. Es war niemand da. Ich hörte Schritte, die sich entfernten. Ich folgte ihnen. Die Schritte hörten auf. Sie endeten direkt vor mit einem Zimmer. Ich belauschte sie. Der eine sagte: «Das war ne super Idee mit dem Mord», und dann sagte der andere: «Find ich auch. Wir bekommen jetzt ganz viel Geld und reisen nach Mallorca.» Vor dem Zimmer stand ein Stuhl. Ich schob ihn unter die Türklinke und rief die Polizei. Sie nahmen die Mörder fest. Ende