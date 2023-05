Klub der jungen Geschichten Der Mörder Lea Barmettler, Hergiswil bei Willisau, 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Dann kamen Céline und Florian. Uh...Lea wir müssen gehen schnell! «Wieso den?» »Egal, Lea komme jetzt «sagte Celine. «Okey «, sagte Lea und wir gingen. Lea fragte «Wieso mussten wir gehen?» Wir mussten gehen, weil da ein Mörder tort war!», sagte meine Tante Lina. Mein Onkel Gabriel sagte «Glaub nicht immer alles, was die Anderen Leute sagen, Okey. Lea sagte « Ja Gabriel «WO sind meine Eltern Ronja und Linus?», sagte Lea, Levin und Julia sind auch nicht hier « Schnell zurück «? Sagte Florian. wir gingen nicht allein zurück, die Polizei kam mit. Wir waren unter der Brücke, Julia, Levin und Ronja kamen aber Linus nicht, Wir suchten Linus über eine Stunde, dann gaben wir auf. Wir gingen nach Hause. Zuhause sahen wir ein Brief, wir riefen gleich die Polizei. Die Polizei kam etwa 30 Min später an. Die Polizei lies den Brief «Okey, ihr müsst ihr raus! Geht in das Haus «, sagt die Polizei. Nach einer Stunde waren wir angekommen, wir gingen rein. Die Polizei rief uns an und sagte: Im Brief stand, dass sie 2Mio Franken zahlen müsst !» Lea sagte: « Sie haben von einem Obdachlosen 50 Fr. bekommen. »Wie sah er den aus?», fragte der Polizist. Lea antwortete: « Blonde Harre ,weisser Pulli und eine schwarze Hose « Okey «, sagte die Polizei .» Wieso wollten sie das wissen ?» , sagte Lea. « Der Mörder hat ihnen die 50 Fr gegeben!», sagte die Polizei. « Danke, dass sie angerufen haben», sagte Lea . Eine Woche später kam im Radio, dass Linus gestorben ist. Alle sind sehr traurig. Daraufhin verschwand Ronja. Wir entschieden uns nach Willisau zu gehen, weil Ronja verschwunden ist. Leider kam der Mörder mit nach Willisau, wir hatten alle sehr Angst. Danach starben meine Tande und mein Onkel. Wir gingen alle an die Beerdigung und waren sehr traurig, weil der Mörder auch da war. Wir riefen die Polizei. Die Polizei kam schnell und nahm in fest, aber es war die falsche Person. Der Mörder ist heute noch in Willisau.