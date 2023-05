Klub der jungen Geschichten Der mysteriöse Busfahrer Sarah Manzoor, Kriens, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es war ein Montagmorgen als wir ins Klassenlager wollten. Alle waren bereit nur der Busfahrer kam erst nach 30 Minuten. Als er kam sah er schrecklich aus, so als hätte er jemanden umgebracht…

Der Busfahrer kam und wir haben einen grossen Fehler gemacht, denn wir sind in den Bus eingestiegen. Die Fahrt war normal. Wir haben geredet, gelacht und so weiter… Doch nach ca. zwei Stunden und 30 Minuten Fahrt, fuhren wir in die Gegenrichtung in die wir eigentlich fahren sollten. Wir dachten es sei ein Umweg, aber nein..! Denn er fuhr in einen gruseligen Wald.

Ich dachte es gehöre zum Umweg, da habe ich mich wohl geirrt. Nach ca. 15 Minuten hielten wir an. Wir waren noch im Wald es gab ein wenig Rauch hinter dem Bus also dachte ich es sei eine Panne. Der Busfahrer zog die Lehrerin hinaus. In dieser ruhigen Minute als sie draussen war, war ich in Schock, ich konnte nichts draussen sehen und wir waren auch eingeschlossen das heisst wir konnten nicht hinaus! Wenige Sekunden später hörte man nur noch Schreie und man hörte wie jemand abgestochen wurde. Wir gerieten in Panik und eine von uns bekam keine Luft mehr, sie konnte zum Glück wieder beruhigt werden und danach hat ein Junge versucht ein gekipptes Fenster zu öffnen. Er hatte es geschafft. Einige schafften es hinaus ich gehörte zu denen. Wir rannten los und hielten nicht einmal an. Wir hörten wie der Busfahrer zurück zum Bus lief. Er öffnete die Tür danach hörte man nur noch Schreie, Stiche und das Fleisch das auseinander zerriss…

Nach einigen Minuten rennen sahen wir eine Tankstelle. Wir gingen natürlich hinein und einer hatte ein Telefon dabei und rief die Polizei. Ich wollte ein Wasser holen und ging zum Kassierer. Er war mit dem Rücken zu mir gedreht, als er sich umdrehte stand ich in Schock und sagte ganz leise: ,,Leute rennt!’’ Sie rannten los ohne zu wissen was passiert ist. Als wir rannten sagte ich es sei der angebliche Busfahrer. Ein Mädchen konnte es nicht schaffen… Einer meiner Freunde sah in der Ferne ein Auto auf der Strasse. Wir waren noch zu fünft das heisst jeder würde hineinpassen. Plötzlich tauchte der Busfahrer wieder vor mir auf, die anderen waren schon weiter vorne. Der Busfahrer hatte eine Axt bei sich. Ich wusste, ich musste unter der Axt durch! Also rannte ich so schnell ich konnte und der Busfahrer hatte seine Axt schon bereit, um mir die Beine abzuhacken. Ich schliff unter der Axt durch und schaffte es. Ich rannte zu den anderen und stieg ins Auto, wir fuhren einen Hügel hinauf. Der Tank war leer und wir stiegen aus. Der Junge fragte die Polizei wo sie sei und sie sagten sie wären auf dem Weg. Aus dem nichts kam der Busfahrer wieder und ging auf uns zu... Er hielt die Axt wieder in seiner Hand und wir bekamen Angst also versteckten wir uns hinter einem grossen Stein. Der Busfahrer, also besser gesagt Mörder, suchte uns eine Weile. Plötzlich kam seine Axt um den grossen Stein herum. Wir konnten noch rechtzeitig weg von da. Er sah dass wir aufgesprungen sind und verfolgte uns. Ich bin wegen einer Wurzel auf den Boden gefallen. Er kam zu mir und wollte mich mit der Axt angreifen. Zum Glück kam ein Junge und zog mich weg... In dieser Zeit kamen zwei Mädchen. Sie hielten den Mörder zwar mit Angst, aber die anderen kamen um ihnen zu helfen. Die Polizei traf ein und nahm den Mörder fest.. Wir mussten auf das Polizeirevier. Dieser Mörder war schon vorbestraft, deswegen ging er lebenslang ins Gefängnis...