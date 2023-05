Klub der jungen Geschichten Der mysteriöse Raum im Keller Baar, 3. Oberstufe

(chm)

Der mysteriöse Raum im Keller

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. William wanderte durch den Keller, als ein Blinken in seinem Augenwinkel seine Aufmerksamkeit erregte. Er öffnete den staubigen und mit Spinnweben übersäten Schrank, als ihn ein riesiger Kristall mit einem blinkenden Licht blendet. Während er den Kristall betrachtet, hört er Schritte, die Treppe herunterkommen. Schnell schliesst er den Schrank und versteckt sich hinter einem Stapel Kisten. Sein Vater erscheint dahinter, schiebt den Schrank beiseite und geht einen geheimen Weg hinunter, den er noch nie gesehen hat. Nach einer Weile kommt der Vater zurück und William geht wieder nach oben. Im Laufe des Tages wird William immer neugieriger, was sein Vater in diesem geheimen Raum versteckt, den er noch nie gesehen oder von dem er noch nie gehört hat. Er wartet, bis es Mitternacht ist und geht mit einer Taschenlampe wieder in den Keller hinunter. Er schiebt den Schrank auf und geht durch den Tunnel.

Als er den Raum betritt, bleibt ihm der Mund vor Ekel offenstehen. Er sieht ein Dutzend Personen, die in grossen Glaszylindern aufbewahrt werden, die mit einer Art Flüssigkeit gefüllt sind. Er schaut sich weiter um und sieht dann Bilder, unter denen die Namen von Menschen stehen. Als er sich die Glaszylinder ansieht, stellt er fest, dass einigen der Personen Körperteile fehlen. Er sieht einen weiteren Schrank und öffnet ihn. Darin sieht er viele Gläser mit Körperteilen. Die Gläser sind mit der gleichen Flüssigkeit gefüllt wie die grossen Zylinder. William macht ein paar Fotos und geht zurück ins Bett.

Am nächsten Morgen fragt William seinen Vater, ob er wisse, warum der Schrank gestern geleert wurde. Der Vater ist schockiert und antwortet nicht direkt. William fragt noch einmal, aber der Vater steht auf und geht nach draussen. Als William sein Frühstück beendet hat, sieht er, dass sein Vater mit einer Schaufel in den Keller zurückgeht. William weiss nicht, was er denken soll. Will er die Leiche vergraben, will er seine kriminelle Arbeit verstecken? Als der Tag weitergeht, ist der Vater immer noch unten und kommt nicht wieder hoch. William geht hinunter, um zu sehen, ob er noch da ist, und er ist, die Schranktür ist geschlossen, aber er sieht Licht dahinter.

William schnappt sich sein Telefon und wählt die Nummer der Polizei. Er erzählt ihnen, dass er verdächtige Aktivitäten bei seinem Vater beobachtet und dass er etwas Seltsames im Keller gesehen hat. Er beschreibt die Leiche in den Zylindern, die Gläser mit den Körperteilen und die Namen auf der Tafel. Die Polizei sagt ihm, dass sie auf dem Weg sei, aber er solle seinen Vater im Auge behalten, um sicherzustellen, dass er nirgendwo hingeht. William stimmt zu und legt auf. Fünf Minuten später hört er die Polizeisirenen und geht zu ihnen, um ihnen zu zeigen, wo sein Vater ist. Als sie hereingehen, ist das Haus völlig leer. Alles, was gestern noch da war, ist verschwunden: die Glasflaschen, die Schränke, die Gläser, sogar die Tafel mit den Namen ist weg. William ist verwirrt, aber auch wütend auf seinen Vater, weil er weiss, dass er die Schaufel für etwas benutzt hat, aber er weiss nicht, wofür. Die Polizei fordert den Jungen auf, ihr die Fotos zu zeigen, die er gemacht hatte, aber alles war weg, alle Beweise, die er gegen seinen Vater hatte, waren weg. Die Polizei geht zurück und William ärgert sich, weil er darüber nachdenkt, wie sein Vater wissen konnte, dass er in der Nacht zuvor unten war und wie er alle Fotos von seinem Handy löschen konnte, aber das war nicht das Problem. Es waren zwei Tage vergangen, seit sein Vater verschwunden war, und William hatte gehört, dass sein Vater nicht mehr da war, nichts über ihn, keine SMS, keine Anrufe, nichts. Eines Abends geht er wieder hinunter und sieht einen Zettel, den er vorher nicht gesehen hatte:

Es tut mir leid, dass du das alles sehen musstest, es sollte ein Geheimnis bleiben, niemand sollte es wissen, nicht mal deine Mutter. Ich würde dir gerne erklären, warum, aber ich weiss nicht, wie ich dir das alles erklären soll, es gibt eine ganze Vorgeschichte, die du sicher nicht hören willst. Ich hoffe, dass ich dich wiedersehen kann, aber wenn nicht, dann ist dies mein Abschied von dir, mein Sohn.

Papa.