Klub der jungen Geschichten Der mysteriöse Schrank Zoé Knapp, Adligenswil, 1. Oberstufe

(chm)

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Man erkannte das Licht nur durch eine Ritze. Ich beschloss mich der Gefahr zu stellen. Langsam öffnete ich die Tür. „Ääää“ was ist denn das? Im Schrank war es plötzlich stockfinster das Licht war verschwunden. Schweissgebadet wachte ich auf. Plötzlich hörte ich eine Stimme, die meiner Mutter. Sie rief mich zum Frühstück. War das nur ein Traum? Es kam mir so real vor. Doch lass es mich erklären. Seit einiger Zeit hatte ich immer wieder den gleichen Traum und ich konnte es mir nicht erklären. Jeden Morgen wachte ich schweissgebadet auf und in jedem Traum kam wieder dieser grässliche Schrank vor. Das Komische war, genau dieser Schrank stand in meinem Keller.

Als ich die Küche betrat und mir die Cornflakespackung schnappte, fragte meine Mutter mich, ob ich wieder diesen Traum hatte. Sie fragte mich, ob ich müde sei, weil ich jede Nacht diesen Traum hatte. Barsch antwortete ich ihr: „Ich muss mich für die Schule fertig machen.“ Als ich auf dem Schulweg über den Traum nachdachte, fiel mir ein, dass beim heutigen Traum etwas anders gewesen war. Diese Mal hatte mich aus dem Spalt im Schrank ein Gesicht mit roten Augen angeschaut.

Am Abend beschloss ich diesem Mysterium auf den Grund zu gehen. Mit einer Taschenlampe ging ich in den Keller. Ich hatte schon ein bisschen Angst, denn die Vorbesitzer hatten uns gruslige Geschichten über den Keller erzählt. Die Treppe war sehr morsch und quietschte. im Keller angekommen, sah ich den grossen Schrank vor mir, genau wie in meinem Traum. Warte mal, aus dem Schrank kommt tatsächlich ein Licht. Ob ich wieder träumte? Ich musste nicht einmal überlegen. Ich wollte endlich, dass das alles aufhörte. Ich schaute durch den Spalt. „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, was ist das?“ Ich rannte um mein Leben und in meinem Kopf hörte ich eine beängstigende Stimme, die sagte: „Du wirst die Nächste sein, es gibt kein Entkommen, denn ich bin überall.“ Mir ging die ganze Zeit dieses Bild durch den Kopf. Das Bild mit dem Schrank, in dem mein Hund tot da lag, daneben eine grinsende Puppe.

Als ich im Wohnzimmer ankam, flackerten alle Lichter und alle Türen gingen auf und zu. Ich hoffte immer noch, dass das alles ein Traum war. Die Stimme in meinem Kopf wiederholte den gleichen Satz immer wieder. In diesem Moment, als ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden, kam mir in den Sinn, dass meine Mutter gar nicht da war. Ich schrie so laut ich konnte: „Mom, wo bist du?“ Ich rannte hinauf zum Schlafzimmer meiner Eltern. Sie war nicht da. Ich rannte aus dem Haus und hoffte, dass die Puppe mir nicht folgte. Als ich auf die Strasse rannte, kam meine Mutter mit dem Auto gerade vom Einkaufen zurück. So erleichtert war ich noch nie. Ich sprang ins Auto und sagte meiner Mutter sie solle einfach fahren. Auf der Fahrt schilderte ich ihr alles. Wir fuhren direkt zu einer Kirche, um einen Priester aufzusuchen. Beim Priester fragten wir, was wir tun könnten. Es beschloss selbst mit einem anderen Experten zu unserem Haus zu gehen. Als sie zurückkamen, erzählten sie uns, dass sie den Dämon, der in unserem Haus wohnte mit einem Ritual in die Hölle verbannt hatten.

Das war jetzt zwei Wochen her und obwohl es keinen Dämon mehr gab, beschlossen wir umzuziehen. Doch zum Andenken an unseren Hund errichteten wir ein Grab in unserem neuen Garten. Jetzt versuchen wie ein neues Leben anzufangen.