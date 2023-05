Klub der jungen Geschichten Der mysteriöse Schrank Robert Berger, Wikon, 6. Primar

(chm)

«Was war das?» Ich hörte ein leises Rumpeln aus dem Keller. Ich ging langsam und vorsichtig die Treppe hinunter. Da sah ich das aus dem Schrank ein Licht kam. Grade als ich den Schrank öffnen wollte, schlug die Tür auf und da sah ich ihn… es war ein Geist!

Ich rannte in die Küche und wollte mich verstecken. Was ich aber nicht wusste war: der Geist war durch ein mittelalterliches Ritual heraufbeschwört worden.

Der Geist suchte mich und ich versuchte durch die Hintertür rauszukommen. im Garten stolperte ich über etwas und rappelte mich gleich danach wieder auf. Als ich ein paar Strassen weiter ausser Puste war, setzte ich mich auf eine Bank. «Aua!» Mein Fuss schmerzte wegen diesem Stein, über den ich gestolpert bin. Ich lief zurück und es war alles so, als wäre nichts passiert. Ich sah noch einmal bei dem Schrank nach und entdeckte einen Hebel. Ich betätigte den Hebel. Mir wurde schwindelig und als ich wieder aufwachte, sass ich in einem Kerker. Dort war ich nun ganz alleine in einer dunklen alten Zelle. In der Decke war ein Loch, durch das ich passte. Ich kletterte durch das Loch und befand mich plötzlich in einem Thronsaal. Als ich durch die Fenster sehen wollte, sah ich nur Weiss. Ich wollte eines davon öffnen, aber es klemmte und als ich es aufgebrochen, hatte kam mir eine Schneelawine entgegen. Als ich mich durch den Schnee gegraben hatte, sah ich das ich auf dem Mount Everest war. Mir war aber gar so kalt. Ich machte mir Gedanken, wie ich hierhergekommen bin.

Nach einer Weile hörte ich ein leises Klingeln, das langsam lauter wurde. Ich lag in meinem Bett.» Puh, ich hatte nur einen schlechten Traum.» sagte ich mir. Ich hörte ein leises Knarren und versteckte mich unter dem Bett.

«Bist du schon wach?» hörte ich meinen Vater rufen. Ich musste plötzlich laut anfangen zu lachen.