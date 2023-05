Klub der jungen Geschichten Der mysteriöse Schrank Jeremias Bienz, Marbach, 6. Primar

(chm)

Der mysteriöse Schrank

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht war rot und als ich mich nährte, erblickte ich einen Zettel, der mit Blut beschrieben war. darauf stand aber nur irgendetwas was, was aussah wie Japanisch oder so, bevor der Zettel aus dem Nichts in Feuer aufging. Nachdem fühlte ich mich beobachtet und rannte aus dem Keller.

Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und zündete alle Lichter an, den dieses Gefühl beobachtet zu werden, liess mich nicht einschlafen bis am Morgen. Später recherchierte ich im Internet über die früheren Besitzer des Hauses. Ich fand aber nur heraus, dass das Haus sehr viele Male vermietet wurde.

Dann flackerten die Lichter und aus der Küche kamen Geräusche von zerbrechendem Glas, runterfallendem Besteck und ein Lachen. Als ich mich zur Küche getraut habe, waren meine Küchenschränke ausgeräumt und alles lag am Boden verteilt. Mir lief es kalt den Rücken runter. Doch dann berührte eine Hand mein Bein und ich erschrak. Als ich mich umdrehte, erkannte ich eine Schulter, die durch den Türrahmen verschwand. Ich schnappte mir eine Gabel und rannte durch den Türrahmen, doch da war nichts ausser einer schwarzen Haarsträhne. Ich hoffte, es sei ein Traum, war es aber nicht. Nachdem ich alles aufgeräumt hatte, ging ich ins Bad um mir die Hände zu waschen. Als ich bei Spiegel einen Handabdruck entdeckte, der so nicht zu meiner Hand passte.

Später suchte ich im Internet nach Antworten und kaufte mir eine Überwachungskamera, die ich dann im Schlafzimmer aufstellte und ging schlafen. Als ich aus dem Keller Schreie hörte hatte ich riesige Angst und sah eine grosse Geheimnisvolle Frau mit langen schwarzen Haaren und einem entstellten Gesicht mit einem grossen breiten Mund und spitzen Zähnen, die grinsend vor mir stand und mich anstarrte. Doch dann bemerkte ich, dass ich nur geträumt hatte und schaute mir die Überwachungskameraaufnahmen an. Am Anfang war nichts Aussergewöhnliches, aber dann erhellt ein Helles rotes Licht den Raum und da stand sie, die Frau aus meinem Traum, neben meinem Bett und sang eine Melodie. Bevor die Aufnahmen abgebrochen wurden, ging ich in den Keller, wo ich im Traum Schreie gehört hatte, aber dort war nichts. Aber oben hörte ich Schritte und die Melodie, wo die Frau auf der Aufnahme sang. Zu ängstlich war ich, um hochzugehen und blieb darum im Keller. Aber dann hörte ich Schritte die Kellertreppe hinunterlaufen und versteckte mich im Schrank. Als ich keine Schritte mehr hörte, öffnete ich die Tür und ging hinaus doch etwas war anders aber ich wusste nicht was langsam ging ich die Treppe hoch und es war alles normal.

Aber als ich raus ging, war kein Autofahrer am Fahren kein Spaziergänger am Spazieren und auch keine einzige Person in der sonst immer vollen Bar. Es war so, als ob alle verschwunden wären und ich rannte zu mir nach Hause, ging wieder in den Schrank und kam wieder zurück, woher ich gekommen war und wollte möglichst schnell ausziehen und weit weg von hier wohnen, so weit wie nur möglich. Es ging leider noch ein bisschen, bis ich in die neue Wohnung ziehen könnte. Während dieser Zeit wohnte ich in einem Hotel.

Jeremias 544 Wörter