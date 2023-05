Klub der jungen Geschichten Der mysteriöse Schrank Jeremy Emmerich, Zug, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete die Tür des alten Schranks. Plötzlich befand ich mich auf dem Waldboden. Ich sah eine Gestalt über mich fliegen. Die Gestalt flog zu mir und sagte «Hallo wer bist du?» «Ich bin ein Mensch und heisse Stephan und was/wer bist du?» «Ich bin ein Wanderfalke und heisse Maximilian.» «Wo bin ich Maximilian?» Maximilian: «du bist im Wald von Aurora.» Stephan: «gibt’s hier noch andere Kreaturen?». Maximilian: «Ja aber weit entfernt im Sumpfwald». Stephan: «warst du schon mal dort?» Maximilian: «Nein, weil es dort sehr gefährliche Kreaturen gibt». Stephan: «Warum sehe ich hier keine gefährlichen Kreaturen?» Maximilian: «Weil die Kreaturen hinter einem Schatz her sind, wo in eine andere Welt führt.» Stephan: «Wie komme ich in meine Welt zurück?» Maximilian «Du musst den Schatz finden.» Stephan: «Wo finde ich den Schatz?» Maximilian: «Das weiss niemand so genau. Ich habe hier eine Karte wo dir vielleicht weiterhilft. Aber kann ich mich dir anschliessen, wenn du den Schatz suchst, ich war nämlich auch mal ein Mensch wie du und lebte auf der Erde». Stephan: «Warum bist du hier?» Maximilian: «Ich bin durch einen Schrank hindurchgelaufen wie alle anderen hier». «Und wie bist du ein Wanderfalke geworden Maximilian?» «Ich weiss es selbst nicht genau. Ich bin einfach hier auf den Waldboden gefallen und konnte fliegen». Stephan merkte plötzlich eine Verwandlung und wurde zu einem Tier. Stephan: «Was passiert mit mir?» Maximilian: «Du wirst zu einem Jaguar.» «Oh nein, ich will ein Mensch sein!», sagte Stephan. «Werde ich wieder ein Mensch?» Maximilian: «Wenn du in deine Welt zurückkehren kannst, dann ja». Stephan: «dann nichts wie los». Stephan rannte los doch nach kurzer Zeit kam er wieder zurück und fragte wohin eigentlich. Maximilian sagte «schau auf die Karte, ich habe sie jedenfalls noch nie verstanden». Stephan warf ein Blick darauf und sagte «aha wir müssen nach Osten». «Also los» sagte Stephan. So begann die Reise. Sie gingen durch Sümpfe, wo es Fleischfressende Pflanzen gab, und ab und zu begegneten sie grusligen Kreaturen, die den Schatz suchten. Auf ihrer Reise sahen sie ein Gepard, der sie begleiten wollte und den Schatz finden wollte. Maximilian war misstrauisch, doch Stephan sagte ja. Sie sahen ein Labyrinth und gingen hindurch. Ein paarmal verirrten sie sich, doch es ging nach einiger Zeit besser. Sie sahen ein Huhn und assen es, sie liefen und flogen Tag und Nacht. Nach ein paar Tagen sahen sie ein riesiger Tempel und liefen darauf zu. Sie sahen ein riesiges Eingangstor und liefen hindurch. Plötzlich schnellten Pfeile von der Wand auf sie zu. Maximilian, Stephan und der Gepard der übrigens Julian heisst duckten sich. Die Pfeile flogen knapp über ihren Köpfen hindurch. Eine Tür öffnete sich und sie gingen hindurch. Sie sahen viel Gold. Maximilian wollte ein Goldklumpen nehmen, doch Julian hinderte ihn daran und sagte «nimm nichts, das ist eine Falle.» Plötzlich kam eine Kreatur aus der Wand und griff sie an. Julian biss die Kreatur und tötete Sie. Es öffnete sich wieder eine Tür und sie gingen hindurch und sahen einen Schrank. Maximilian, Stephan und Julian gingen auf den Schrank zu, öffneten die Tür und gingen hindurch. Stephan, Maximilian und Julian befanden sich in einem Keller und jubelten «wir haben es geschafft.» Stephan merkte, dass er in seinem Haus ist und lies Julian und Maximilian bei sich wohnen.