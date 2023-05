Klub der jungen Geschichten Der Obdachlose Aleksey Iliev, Altdorf, 5b (Primar)

(chm)

Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah, gab mir auf eine besondere Weise viel mehr zurück. Hallo, ich bin Hugo und ich bin 40 Jahre alt. Ich lache sehr gerne und ich komme aus der Schweiz. Mein Traum ist es, einmal nach Südamerika zu reisen. Mein Job momentan ist Hauswart in einem Altersheim. Heute vor sechs Monaten habe ich einen Obdachlosen auf der Strasse gesehen. Ich warf zwei Franken in seinen Hut. Der Obdachlose bedankte sich und ich ging weiter, ohne viel zu überlegen, doch das war mein grosses Glück. Denn von da an lief alles schlecht.

Am nächsten Tag sagte mir mein Chef, ich wäre nicht in meiner besten Form und er würde meinen Lohn verringern. Mein Lohn, bevor das geschah, war auch schon tief. Ich verdiente dort nur 1950 Fr., jetzt waren es nur noch 1500 Fr. Meine Wohnungsmiete war 1000 Fr. und ich hatte fast kein Geld übrig. Leider konnte ich von niemandem Geld ausleihen, weil ich ein Einzelkind bin und meine Eltern bei einem Autounfall gestorben waren. Ich habe leider auch keine Freunde. Den ganzen Monat lang lebte ich fast ohne Geld. Und dann passierte das, wovor ich Angst hatte: Ich verlor meinen Job. Doch ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, weil die Miete musste ich erst am Ende des Monats bezahlen und da hatte der Monat erst angefangen. Das heisst ich hatte noch einen Monat in dieser Wohnung zu leben. Im Moment bin ich die ganze Zeit daran einen Job zu suchen. Doch bisher hatte ich nur Pech. Aber jetzt noch zurück zu dem Obdachlosen. Der Obdachlose ging mit diesen zwei Franken und paar andere Franken, die er bekommen hatte in den Kiosk. Der Obdachlose kaufte sich ein Lotto Ticket, am nächsten Tag stand ein Mensch neben dem Obdachlosen, der immer noch am Betteln war. Der Obdachlose hörte vom Handy dieser Person die Lotto Auflösung. Und tatsächlich gewann der Obdachlose 19 Millionen Franken. Doch ich, ich fing im nächsten Monat an zu betteln, da ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte und verloren hatte. Ein paar Tage später sah ich den Obdachlosen wieder, er entdeckte mich auch und schaute mich an. Der Obdachlose war jetzt schön modern angezogen. Er war nicht mehr obdachlos, dachte ich mir. Ich fragte, ihn wie er heisst. Er antwortete, dass er Gabriel heisse. Er erzählte mir die ganze Geschichte von vorne. Danach sagte er: «Heute ist dein Tag», und bot mir etwas an. Er sagte, ich dürfte mit ihm leben. Gabriel sagte auch noch: «Als du selbst kein Geld hattest, hast du mir trotzdem geholfen. Und jetzt helfe ich dir auch.» Das heisst, ich bekam das auf eine andere Weise zurück. Heute noch sind wir beste Freunde und leben zusammen. Heute reisen wir nach Südamerika, mein Traum wurde erfüllt.