Klub der jungen Geschichten Der Osterhase im Schrank Eliane Wigger, Geuensee, 4. Primar

Der Osterhase im Schrank

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich ging näher, doch als ich in den Schrank schaute sah ich der Osterhase am Eier an malen. Ich fand es sehr niedlich. Des halb fragte ich in: ,,kann ich dir helfen‘‘. Er sagte: ,, ja gerne, Was machst du eigentlich hier? ‘‘ ich sagte: ,, Ich wollte mein Geschenk holen das ich für meine Eltern gemacht habe. ‘‘ Er fragte: ,,was hast du gemacht? ‘‘ Ich antwortete: ,, Ich habe ein Osterhase aus Eier gemacht.‘‘ der Hase frage:,, waren es diese Eier?‘‘ Ich antwortete:,, ja warum?‘‘ er antwortete: ,, weil ich diese noch anmalen wollte.‘‘ ich sagte: du kannst sie schon noch anmalen ich helfe dir auch.‘‘ Der Hase sagte: ,,okay aber du hilfst mir auch wirklich, verstanden?‘‘ ,,Ja verstanden‘‘ antwortete ich. Dann haben wir die Eier angemalt. Es hat mega viel Spass gemacht. Ich ging nach oben. Als ich oben angekommen war fragte mein Papi: ,,was hast du so lange gemacht?‘‘ Ich sagte: ,, Eier an malen mit dem Osterhase. ‘‘ mein Mami fragt :,, Mit dem Osterhase im Schrank?‘‘ Ja mit dem Osterhase im Schrank‘‘ antwortete ich. Jetzt kommt der Osterhase aus dem Keller raus. Er fragt:,, hallo wie geht es euch?‘‘ mein Mami sagt:,, mir geht es gut und dir?‘‘ Der Osterhase sagt:,, mir geht es auch gut es hat sehr viel Spass gemacht Eier anzumalen .‘‘ ,, Ja mir hat es auch Spass gemacht ‘‘ sagte ich. Jetzt gab ich meinen Eltern das Ostergeschenk. Sie freuten sich mega über die Eier weil sie liebten Eier ich mag keine Eier aber das war jetzt auch egal. Ich und der Osterhase spielten noch draussen bis es Mittagessen gab. Ab jetzt feiern wir Ostern immer mit dem Osterhasen.

ENDE