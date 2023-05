Klub der jungen Geschichten Der persönliche Aufsatz Kim Britschgi, Hünenberg See, 1. Kanti

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ Diese elf Wörter hatte ich in einer Lektion bereits zu Papier gebracht. ‘Sollte ich nun davon schreiben oder nicht?’ Ich legte den Kopf in meine, auf dem Tisch verschränkten, Finger und meine Gedanken begannen abzuschweifen. Ich liess meine Augenlieder zufallen und überlegte. Ich überlegte, wie ich diesen Aufsatz hinter mich bringen und gleichzeitig eine einigermassen akzeptable Note dabei herauskommen konnte. Ich überlegte, wie es wohl gerade meiner Schwester Mia ging, die seit zwei Tagen im Krankenhaus lag und überlegte, wie ich diesen vermaledeiten Aufsatz zu meinem «persönlichen» machen konnte, was uns unsere Lehrerin gerade zum wiederholten Male zutiefst ans Herz legte. Es war mir ein Rätsel, wie man einen persönlichen Aufsatz schreiben konnte.

Langsam merkte ich, wie mich der Schlaf einholte. Ich tauchte durch eine Art Tor aus Wasser und befand mich vor dem grossen Fenster in unserem Schulhausgang, welches zur Strasse hinauszeigte. Es kam ein grauer Familien-Van kurvig die Strasse entlanggefahren - unser Familien-Van. Ich durchschritt ein weiteres wässriges Tor und befand mich auf dem Trottoir neben dem Van. Ein Déjà-vu durchzuckte mich in dem Moment, als er in den gelb-schwarz-gestreiften Pfosten am Strassenrand fuhr und ich mein Traum-Ich und meine Traum-Schwester sah. Wir wurden beide in unsere Gurte geschleudert. Und nochmals holte mich das nasse Wassertor ein und ich stand auf dem Parkplatz unserer Schule, der sich unmittelbar neben dem Unfall befand. Die Sanitäter luden Mia gerade in den Krankenwagen. «Du hattest enormes Glück. Deine Schwester hingegen war leider kopfvoran durch die Windschutzscheibe geflogen und wird nicht nur mit einer Beule davonkommen.» Dies waren die letzten Worte eines Sanitäters, bevor er zu seinem Kollegen in den Krankenwagen stieg und schnell losfuhr. Ich sah diese Erinnerung nur aus der Perspektive eines Aussenstehenden und trotzdem lief mir eine einsame Träne die Wange hinunter, als ich mit einem Zucken aus meinem wirren Traum hochschreckte.

Mein Blick auf die Uhr verriet mir, dass in einer halben Stunde alle Blätter abgegeben sein mussten. Ich war so durcheinander und wollte am liebsten nur noch nach Hause. Ich entschied mich, weil mir nichts Besseres einfiel, meinen Traum in einer, ein bisschen verkürzten Form niederzuschreiben. «Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ Nach einer halben Stunde ertönte die Stimme meiner Lehrerin durch das Zimmer. Doch ich hatte nichts weiter abzugeben als die Erinnerung an ein schlimmes Ereignis.

Ich stand auf, schlurfte in meinen Adiletten einen Stock tiefer zum Drucker und nahm das Blatt mit meinem Aufsatz aus der Ausgabe.

Als ich meiner Lehrerin das Blatt in die Hand drückte, hatte ich das mulmige, aber auch erleichterte Gefühl, den Aufsatz endlich hinter mir zu haben.

Eine Woche später

Unsere Lehrerin machte langsam ihre Runde und legte vor jedem sein Blatt mit dem Aufsatz nieder. Als sie ungefähr in der Mitte bei mir angelangte, blickte sie stolz auf meines und legte es mit der Rückseite nach oben vor mir ab.

«Und dann hab’ ich das Blatt umgedreht und da stand einfach eine fantastische Note!» Ich war bei meiner Schwester Mia zu Besuch. Sie war mittlerweile wieder ansprechbar. Ich erzählte ihr aufgeregt von meinem Aufsatz, welchen ich heute zurückbekommen hatte. Sie blickte mich mit müden Augen an, doch ich sah Stolz in ihnen. Ich spürte das erlösende Gefühl, Dank dem niedergeschriebenen Erlebnis, nicht nur mir, sondern uns beiden geholfen zu haben, das Ganze ein Stückchen weiter verarbeiten zu können.