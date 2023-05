Klub der jungen Geschichten Der Plan, der beinahe klappte Tyler Fuchs, Kriens, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, das nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Wir hatten einen Plan. Wir wollten unsere Fahrräder zurückholen, die Tim und seine Gang uns geklaut hatten. Tim und seine Gang bestehen aus Tim (14) Jonas (14) Tims grösserer Bruder Ralf (16) und Tilly (13). Meine Gang besteht aus Sebastian (11) Leon (11) und Camel (10) und mir (10). Wie ihr jetzt vielleicht schon merkt, waren die Karten unfair verteilt. Alleine der Altersunterschied gab ihnen einen grossen Vorteil. Aber wie schon gesagt, wir hatten einen Plan und deswegen haben wir es trotzdem probiert. Wir mussten uns zwar noch einen Grund einfallen lassen, warum wir um 12 Uhr noch rausgehen wollten. Ich schlich mich einfach raus. Als wir bei dem wilden Baumhaus, das wir gebaut hatten, ankamen, sagte Leon: “Ich muss schnell machen, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich zu dir muss, und es nicht warten kann.” “Schon klar, ich will ja auch nicht in Tims doofer Bruchbude schlafen”, erwiderte ich.

Also gingen wir zügig zu Tims doofer Bruchbude. Tims doofe Bruchbude war eine alte verlassene Fabrik. Dort angekommen, schauten wir uns nach dem Eingang um und sahen ein Loch, durch das wir alle passten. In Tims Basis sahen wir viele alte rostige Container in denen z.B. eine Couch, ein Kühlschrank, oder ein Tisch standen. Weil wir unsere Fahrräder nirgends sahen, suchten wir die ganze Fabrik ab, aber wir fanden nichts. Plötzlich hörten wir Schritte. Wir versteckten uns hinter einem kleinen Container. Tim und seine Gang kamen in die Fabrik. “Hä, ich dachte Tim wäre in die Ferien geflogen und seine Gang geht doch nie ohne ihn in das Geheimversteck,” sagte Camel. “Schau doch mal da, du Depp, Tim ist wohl doch nicht in die Ferien geflogen”, sagte ich zu Camel. “Egal, wir müssen uns erst mal aus dem Staub machen.” Wir schauten angespannt zu, wie Tim sich auf einen orangen Sitzsack mit ein paar Löchern setzte. Die anderen gingen zum Container mit dem Kühlschrank und holten 4 Flaschen Cola raus, aber Jonas kam plötzlich auf unseren Container zu, ging hinein und kam mit 4 Teller und Gläser wieder raus. Wir atmeten tief durch, natürlich leise, versteht sich. wir schauten uns nach einem Fluchtweg um, da sahen wir einen Lüftungsschacht, der keinen Deckel mehr hatte. Ich wies meine Freunde darauf hin und wir warteten auf den passenden Augenblick. Als alle in den Container mit dem Tisch gingen, ergriffen wir unsere Chance. Wir krabbelten einer nach dem anderen in den Schacht, doch dann kam plötzlich Tilly aus dem Container. ”Hey, ihr seid doch diese Idioten, denen wir das Fahrrad genommen haben!” “Was?!”, hörten wir Tim rufen und dann kam er auch schon raus, zusammen mit seinem Bruder und Jonas. Ich krabbelte in den Schacht und wir krochen so schnell wie möglich davon. Als wir so krochen, hörten wir hinter uns ein Geräusch. Sie folgten uns! Wir krochen weiter. Als wir entweder geradeaus oder abbiegen konnten, wollten alle abbiegen, was sie leider zu laut sagten. Leise flüsterte ich ihnen zu, dass wir geradeaus weiter gehen. Als wir Licht sahen, hörten wir nichts mehr hinter uns. Meine Freunde gingen schon aus dem Schacht. Wir hatten es geschafft! Ich stieg als letzter aus dem Schacht. Leider hatten wir es wohl doch noch nicht geschafft, denn Tilly, Jonas und Ralf erwarteten uns schon. Hinter uns hörten wir auch Tim wieder. Ich schloss meine Augen, machte sie wieder auf und lag in meinem Bett. Der Wecker klingelte und ich stand auf. Aber als ich dann mein Fahrrad holen wollte, war es nicht da. Es war wohl doch nicht alles ein Traum.