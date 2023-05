Klub der jungen Geschichten Der Regenwald unter der Erdoberfläche Celina Schaller, Hünenberg See, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam ging ich auf den alten Eichenholzschrank meines Grossvaters zu. Mein ganzer Körper zitterte. Ich, May Brockenfels, 12 Jahre und Nachwuchsforscherin. In meiner Freizeit war ich verrückt nach Abenteuer und hatte das seltsame Leuchten des Schrankes schon vorgestern entdeckt. Ich atmete einmal tief ein und aus. Doch anstatt mich zu beruhigen, schlug mein Herz noch schneller, als es bis jetzt schon tat. Ich probierte nicht an die vielen Dinge zu denken, die mich hinter dieser Tür erwarten könnten. Vorsichtig streckte ich meine bebende Hand nach dem Türknopf aus. Als meine Hand den staubigen Türknopf drehte, schwangen die Türen mit einem lauten knarzen auf. Und mit dem, was ich da sah, hätte ich nie gerechnet…. Denn zuerst sah ich: gar nichts. Das Licht, das von aussen nur schwach aussah, war von innen so stark, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Es war so hell, wie wenn man von tausenden Scheinwerfer angestrahlt wurde. In meinem Kopf schwirrten die Gedanken. Wieso war in dem alten Schrank, der so harmlos und normal Generation für Generation immer am selben Platz im Keller der Familie Brockenfels stand, ein Solarium erstanden?! Plötzlich merkte ich, dass es um mich herum immer weniger stark leuchtete. Ich blinzelte und sah, dass dieser Schrank gar keine Rückwand hatte. Stattdessen zog sich ein runder Gang in eine leere Dunkelheit. Plötzlich hörte ich ein komisches Brummen an meinem Ohr. Ich drehte mich um und sah einen kleinen Lichtball, der um meinen Kopf herumschwirrte. Hatte sich das Licht nun zu einer surrenden Kugel verformt? Doch als ich das Ding genauer betrachtete, sah ich, dass es ein überdimensionales Glühwürmchen war. Mir huschte ein Lächeln übers Gesicht. Einerseits vor Erleichterung, andererseits weil ich Glühwürmchen liebte. Das Glühwürmchen flog geradewegs in den dunklen Gang. Etwas unschlüssig blieb ich vor dem Gang stehen. Doch das Glühwürmchen flog einfach weiter. Ich überlegte noch kurz, entschied mich dann aber doch für den Gang und tauchte in die Dunkelheit ein. Das schwache Licht des Glühwürmchens erhellte die kalten und nackten Backsteinwände, an denen sich Maden und andere Insekten ihr zuhause gebaut hatten. Ich hoffte, dass das Glühwürmchen einen Plan hatte, wo es hinflog. Denn mir schien der Gang endlos. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit, wurde das Insekt langsamer und hielt an. Es drehte sich und machte mir klar, dass wir am Ende waren. Ich drehte mich ebenso zur Wand. Dieser Abschnitt der Wand war genauso feucht und nackt wie der Rest der Wand. Doch als das Glühwürmchen näher an die Wand brummte, wichen alle anderen Insekten zurück und legten eine Stelle frei, die hügelig war. Ich ging näher und strich über die hügelige Stelle. Plötzlich und ohne Vorwarnung knarzte es in der Wand und es bildete sich eine Spalte, die sich nun langsam auseinanderschob. Das geschah so schnell, dass mir die Kinnlade runterviel. Das Glühwürmchen surrte direkt und unbeeindruckt zwischen den Blättern, durch die man nun sah. Ich folgte ihm und plötzlich fand ich mich in einem Regenwalparadies wieder. Ich schaute mich um. Der Regenwald sah geheimnisvoll aus. «Willkommen im Regenwald unter deinen Füssen!», ein kleiner Koboldmaki sah mich an und grinste breit. «Wow! Du kannst sprechen?!», fragte ich verwundert. «Ja, und das hier ist das Erbe deines Grossvaters! John Brockenfels, Entdecker und Forscher unserer Welt. Der Koboldmaki nickte und zeigte mir den kompletten Regenwald. Ich wusste, dass mein Grossvater ein Forscher auf Pflanzenebene war. Aber dass er sich einen eigenen Regenwald erschaffen hatte, um die Pflanzen von nahem zu studieren, war selbst mir neu. Ab heute würde ich hier forschen.