Klub der jungen Geschichten Der Roadtrip Melissa Stettler, Eich, 6. Primar

Der Roadtrip

Melissa Stettler

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.»

Das waren unsere letzten Gedanken, bevor das Unvermeidliche passierte. Lass mich am Anfang beginnen.

Wir waren vier Freunde: ich, Lea, Jay und Julie. Wir sind seit der Kindheit miteinander befreundet. Wir hatten alle denselben Sinn für Abenteuer und waren bereit, alles zu tun, um das Leben in vollen Zügen zu geniessen. Eines Tages kamen wir auf die Idee, einen Roadtrip durch das Land zu machen. Wir wollten das Land sehen, neue Menschen kennenlernen und unvergessliche Erfahrungen sammeln. Wir planten alles bis ins kleinste Detail. Wir wussten, welches Auto wir mieten wollten, welche Städte wir besuchen würden und wo wir schlafen würden. Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Die ersten paar Tage verliefen ohne Zwischenfälle. Wir hatten eine grossartige Zeit und genossen jede Minute unseres Abenteuers. Wir besuchten atemberaubende Landschaften und freundliche Städte. Wir trafen interessante Menschen und hatten unvergessliche Erfahrungen. Es war alles perfekt. Doch dann, an einem Tag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben sollte, passierte es. Wir befanden uns auf einer kurvenreichen Bergstrasse. Der Ausblick war atemberaubend, aber die Strasse war gefährlich. Wir bemerkten nicht, wie schnell wir fuhren und überschätzten unsere Fähigkeiten am Steuer. Plötzlich geriet das Auto ins Schleudern und wir verloren die Kontrolle. Wir rasten auf eine steile Klippe zu und wir wussten, dass es zu spät war, um das Auto zu stoppen. Wir schrien vor Angst und waren wie gelähmt. Das Auto prallte gegen die Klippe und überschlug sich mehrmals, bevor es auf einem Felsen zum Stehen kam. Wir waren alle verletzt und benommen, aber zum Glück am Leben. Wir stiegen aus dem Auto und sahen, wie der Wagen in Flammen aufging. Wir wussten, dass wir schnell handeln mussten. Wir überprüften unsere Verletzungen und versuchten, den Notruf zu erreichen. Aber unser Handy hatte keinen Empfang. Wir befanden uns in einer abgelegenen Gegend, ohne Hilfe in Sicht. Wir versuchten, uns zu beruhigen und zu überlegen, was wir tun konnten. Wir wussten, dass wir uns aus der Gegend herausbewegen mussten, bevor es zu spät war. Wir beschlossen, zu Fuss weiterzugehen und nach Hilfe zu suchen. Wir wanderten tagelang durch die Wildnis, ohne Nahrung oder Wasser. Wir waren erschöpft und unsere Verletzungen wurden schlimmer. Wir dachten, dass wir nie gerettet werden würden und dass wir unser Ende gefunden hatten. Doch dann, als wir nicht mehr weitergehen konnten, hörten wir ein Geräusch. Wir folgten dem Geräusch und fanden schliesslich eine Strasse. Wir wurden von einem Auto bemerkt und gerettet. Wir wurden ins Krankenhaus gebracht und unsere Verletzungen wurden behandelt. Wir waren dankbar, dass wir überlebt hatten und schworen uns, niemals wieder so ein schlimmes Erlebnis zu erleben, wie wir es hatten….