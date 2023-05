Klub der jungen Geschichten Der Rosenweg Luisa Fischer, Geuensee, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Denn ich, auch Sahra genannt, bin 11 Jahre alt. Bin nicht sehr sportlich und wohne zwei Strassen hinter dem Rosenweg. Und meine beste Freundin ist Jana. Jana ist 12 Jahre alt, sehr sportlich und wohnt im Rosenweg neben Herr Müller. Um den geht’s nämlich. Er ist nie gut drauf und keiner weiss, wieso. Das sollte sich ändern, wir wollten es herausfinden. Also setzten wir uns an einem Freitag an einen Tisch und überlegten. «Er ist klein, dick und alt. Das ist alles, was ich weiss», sagte ich zu Jana. Zum Glück wusste Jana mehr. Schliesslich war sie die Nachbarin. «Er möchte Polizist von Beruf werden und ist an der Prüfung», sagte sie. So, dann wurde es ernst. Jana schlich sich in den Garten. Ich beobachtete Jana von Weitem. Sie suchte zuerst den Hintergarten ab. Dann schlich sie sich in den riskanten Teil: den Vordergarten. Da, wo auch viele grosse Fenster sind. Plötzlich stand Jana auf einen Zweig, es knackte laut. Ein Kopf tauchte hinter der Wand auf. Aber Jana war schneller und rannte weg. Jana rannte zu mir und sagte keuchend: «Ich habe nichts gefunden. Im Vordergarten wäre es spannend geworden, aber da hätte mich fast Herr Müller erwischt.» «Und jetzt?» «Ich weiss nicht, lass uns morgen weitermachen.»

Ich sass in der Schönfeldstrasse 27 in meinem Zimmer und überlegte, was wir am folgenden Tag machen konnten. Als ich Jana traf, sagte sie zu mir: «Wir müssen ins Haus von Herr Müller.» «Okay??», sagte ich. «Komm, schnell, er ist mit dem Auto weggefahren und er hat vergessen, die Tür abzuschliessen.» «Echt?», sagte ich. Also, dann gingen wir die Tür kontrollieren. Tatsächlich, sie war offen. Wir hatten uns aber nicht Gedanken darüber gemacht, wann er zurückkommen würde. Ich und Jana schlichen uns ins Haus und schauten uns um. Es war nicht sehr aufgeräumt. Jana machte viele Fotos. Plötzlich hörten wir Schritte. Wir zuckten zusammen und drehten uns langsam um. Und da stand er. Breitbeinig und gross. Herr Müller. «Was habt ihr denn hier zu suchen!» «Als-Als-Also, wir…» «Raus!», brüllte er uns an. «Komm, wir gehen», sagte ich leise. Danach sassen wir in Janas Sitzsack und schauten uns die Fotos an. «Hier, das ist mir gar nicht aufgefallen.» Wir starren auf das eine Bild. Da ist ein Dokument abgebildet. Als wir es genauer anschauten, fiel uns auf, dass…

Und dann war es uns klar, wieso er immer so mies drauf war. Es stand in Grossbuchstaben: Sie sind zum 24. Mal an der Polizistenprüfung gescheitert. Erstes Mal: 1999. Letztes Mal: 2023. Aha, unser lieber Herr Müller als Polizist.