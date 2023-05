Klub der jungen Geschichten Der rote Knopf Helena von Wyl, Alpnach, 3. Oberstufe A2

(chm)

Wir waren uns sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Statt einem lauten Knall hörten wir nämlich nur die immer lauter werdende Stimme unserer Lehrerin Frau Ruckli. Unser Plan ist gescheitert und unser Abschlussstreich ruiniert. Das dachten wir zumindest.

Es ist ein sonniger Dienstagmorgen. Verschlafen laufe ich mit lauter Rapmusik in den Ohren ins Schulhaus hinein. Ganz plötzlich spüre ich eine Hand an meinem Arm, welche mich in die Mädchentoilette zieht. «Helena, komm schnell», flüstert mir jemand leise ins Ohr. Es war meine Freundin Sarina. Leicht genervt nehme ich meine Kopfhörer aus den Ohren. Erst dann realisiere ich, dass die Mädchentoilette gefüllt ist mit zusammengestreckten Köpfen und leisem Geflüster. Auch fast alle Jungen unsere Stufe sind in dem nicht allzu grossen Raum. Schnell stelle ich mich zu der Gruppe dazu, um besser zu verstehen, was besprochen wird. «Mit diesem Abschlussstreich schreiben wir Geschichte.», sagt ein Mädchen mit einem grossen Plan in der Hand. Auf dem Plan ist das ganze Schulhaus mit all seinen Räumen und Verstecken zu sehen, sowie viele Kreuze und Markierungen.

In der Pause gehe ich mit Sarina erneut auf die Mädchentoilette. Dort erklärt sie mir den ganzen Plan. «Wir haben auf dem ganzen Schulareal Konfettikanonen verteilt. Die haben wir so miteinander verbunden, dass sie alle gleichzeitig in die Luft gehen, wenn wir diesen Knopf drücken.» «Was für eine lustige Idee.», sage ich: «Habt ihr denn schon alles fertig geplant?», sie nickt ausdrucksstark. «Wir müssen am Donnerstag, also an unserem letzten offiziellen Schultag der dritten Oberstufe, nur den roten Knopf drücken und schon haben wir Geschichte geschrieben.», erzählt mir Sarina mit grossen Augen. «Oh wie grossartig. Und wo liegt dieser rote Knopf?», frage ich. «Im Werkraum von Herrn von Redding. Alle Schüler der Abschlussklasse treffen sich dort um 7:30 Uhr am Donnerstagmorgen, um den Knopf zu drücken.»

Es ist Donnerstagmorgen und alle Abschlussklässler sind in den Werkraum eingetrudelt. Wir müssen so unauffällig wie möglich wirken, also Storen runter und Licht aus. Nur ich halte eine Taschenlampe in der Hand und leuchte gespannt auf den grossen roten Knopf. Er liegt auf dem Lehrerpult. Viele kleine Kabel führen in alle Richtungen vom Knopf weg. Die Stimmung ist nervös und voller Vorfreude, während wir aufs Knopfdrücken warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es dann auch endlich so weit. Wir sind uns sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Statt einem lauten Knall hören wir nämlich nur die immer lauter werdende Stimme unserer Lehrerin Frau Ruckli. Sie singt leise ein Lied vor sich her. Wir lauschen gespannt und hoffen darauf, doch noch den erwünschten Knall zu hören. Stattessen hören wir nur wie ein Schlüssel die Tür zum Werkraum zuschliesst. Jemand schaltet das Licht ein und nun sieht man nichts als perplexe und verwirrte Gesichter. Warum hat uns Frau Ruckli eingesperrt? Sarina drückt den Knopf erneut und plötzlich…

Ein lauter Knall. Überall Konfettis.

Die Tür geht ruckartig auf und alle Lehrepersonen kommen laut lachend hinein. Sarina und ich beginnen auch plötzlich zu lachen und schon bald lachen alle. «Da haben sie uns aber schön erwischt.», sagt ein Junge, «Wie haben sie denn das hinbekommen?» Die Lehrer zeigen alle in eine Ecke, wo die Hausmeisterin steht. Frau Ruckli beginnt: «Sie hat ein Gespräch auf der Toilette mitgehört und dachte es wäre eine gute Idee es uns mitzuteilen.» Alle Lehrer sagen wie im Chor: «Und das war es auch.» Frau Ruckli spricht weiter: «Also haben wir den Knopf manipuliert, sodass alle Konfettikanonen in diesem Werkraum in die Luft gehen.» Nach weiterem Ausfragen sage ich: «Unser Abschlussstreich verlief zwar nicht wie geplant, aber er hat trotzdem Geschichte geschrieben.»