Klub der jungen Geschichten Der Schatten hinter mir Tino Durrer, Sempach, 2. Sek

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich überlegte, ob ich den Schrank öffnen sollte. Meine Neugier wurde stärker und ich öffnete die Tür. Vor mir erstreckte sich ein kleiner Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes lag eine erloschene Kerze. Ich näherte mich dem Tisch und zündete die Kerze an, damit ich etwas sehen konnte. Nun sah ich ein dickes Buch, das auf dem Tisch lag. Ich hob das Buch auf und öffnete es. Es war ein Tagebuch, dessen erste Einträge aus dem Jahr 1812 stammten. Ich begann zu lesen und wurde in die Welt einer jungen Frau namens Emily entführt. Emily schrieb von ihrer Kindheit, ihren Eltern und ihren Geschwistern, von ihren Träumen und Wünschen. Es war faszinierend zu lesen, wie das Leben vor mehr als hundert Jahren ausgesehen hatte. Doch je weiter ich las, desto merkwürdiger wurde die Geschichte. Emily schrieb von einem Mann, der sie verfolgte. Sie hatte ihn nie gesehen, aber sie spürte seine Anwesenheit in jeder Minute ihres Lebens. Sie beschrieb, wie er ihr Briefe schickte und sie sogar auf der Strasse ansprach. Doch wenn sie sich umdrehte, war er nie zu sehen. Ich fand die Geschichte so gut, dass ich das Buch nicht aus der Hand legen konnte. Emily schrieb weiter, dass sie irgendwann beschlossen hatte, sich dem Mann zu stellen. Sie wollte wissen, wer er war und warum er sie verfolgte. Eines Abends ging sie allein in den Wald, wo sie den Mann schliesslich traf. Emily beschrieb, wie der Mann ihr erzählte, dass er ein Vorfahre ihrer Familie sei. Er habe sich in sie verliebt und wolle sie heiraten. Doch Emily fühlte sich bedroht und floh vor dem Mann. Sie versteckte sich in einem Haus am Rande des Waldes und schrieb ihr Tagebuch weiter. Ich las weiter und war vollkommen in der Geschichte gefangen. Doch plötzlich hörte ich ein Geräusch hinter mir. Ich drehte mich um und sah den Mann aus Emilys Tagebuch. Er stand direkt vor mir und starrte mich an. Ich schrie auf und wollte weglaufen, doch er hielt mich fest. Er sagte, dass er mich schon lange gesucht hatte und dass ich Emily sehr ähnlichsähe. Er erzählte mir, dass er ein Vampir sei und dass er mich unbedingt bei sich haben wollte als Andenken an Emily. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Ich versuchte mich zu befreien, doch der Mann war zu stark. Ich schloss die Augen und hoffte, dass alles nur ein Albtraum war und ich bald aufwachen würde. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich in meinem Bett. Es war alles nur ein Traum gewesen. Doch als ich mich umsah, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches auf meinem Nachttisch.