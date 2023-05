Klub der jungen Geschichten Der Schatz aus dem See Mia Gut, Lungern, 5. Primar

(chm)

Der Schatz aus dem See

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich näherte mich langsam auf Zehenspitzen dem Schrank. Der alte Holzboden knarrte unter meinen Füssen. Ich öffnete die alte Schranktür. Ich sprang auf und hielt für ein paar Sekunden die Luft an, als ich sah, was sich in dem Schrank befand. Etwas ganz Unerwartetes. Ich stand einfach vor dem Schrank und glotzte staunend auf das Ding herunter. Und zwar auf eine hölzerne Truhe, in der sich Edelsteine, Geld, Gold und Silber befanden. Ich wusste nicht, was anfangen damit. Denn ich wollte das doch für mich behalten. Aber wenn ich es Papa zeigte, dann durfte ich es mit Sicherheit nicht behalten, sondern er würde es selbst behalten. Ich beschloss, die Truhe noch in dem Schrank zu lassen, bis mir eine gute Idee kam. Also ging ich die alte Holztreppe wieder hoch und verliess den finsteren Keller. Als ich am nächsten Morgen die Zeitung las, konnte ich meinen Augen wieder nicht glauben. In der Zeitung war eine hölzerne Truhe mit Edelsteinen, Geld, Gold und Silber abgebildet mit dem Titel «Schatzsuche in der Stadt!» Das war doch genau dieselbe hölzerne Truhe wie die, die ich im Keller gefunden hatte! Unter dem Bild stand «Schatzsuche in der Stadt. Morgen findet die Schatzsuche statt und überall könnte der Schatz versteckt sein, alles ist erlaubt. Wer den Schatz zuerst findet, hat gewonnen und darf ihn natürlich behalten.» Jetzt war mir alles klar. Das war der Schatz von der Schatzsuche und der, der das organisierte, hatte ihn hier versteckt. Ich könnte ihn in den See werfen und während der Schatzsuche wieder rausholen und dann habe ich die Kohle. Denn Papa hatte gesagt, er will das ganze Haus nach dem Schatz durchsuchen, weil man bei einem anderen Haus auch schon mal den Schatz gefunden hatte, und ich dachte, was für eine komische Idee das ist, und dass der Schatz 100 pro nicht in unserem Haus versteckt ist. Denn dann hätte der Schatz meinem Vater gehört. Noch am selben Tag lief ich zum See, mit dem Schatz im Rucksack und als niemand guckte, warf ich die Truhe in den blauen See. Dann schnappte ich mir meine Taucherbrille und schwamm mit einer Boie, an den Ort, wo die Truhe ins Wasser platschte. Ich befestigte die Boie an einer Schnur und die Schnur an einem Stein, damit die Boie nicht davon schwimmen konnte. Das machte ich, damit ich wusste, wo der Schatz lag. Am nächsten Tag lief ich wieder zum See, zog meine Taucherbrille an und schwamm zu der Boie, um den Schatz rauszuholen. Doch als ich dann glücklich und stolz mit dem Schatz aus dem Wasser gelaufen kam, kam plötzlich ein blau gekleideter Mann angerannt und hielt mich am Arm. Ich schrie laut STOPP, doch nichts geschah. Er sagte zu mir: «Gib mir sofort den Schatz, sonst nehme ich dich mit und du wirst deine Eltern und deine Freunde nie mehr sehen!» Am Anfang wollte ich den Schatz behalten, doch dann hätte ich meine Familie und Freunde nie mehr gesehen und das wäre der Horror gewesen. Also gab ich den Schatz her, bevor mir der Mann noch irgendetwas antat. Als er den Schatz hatte, lachte er fies und rannte davon. Ich konnte es noch gar nicht glauben, dass ich gerade erpresst wurde. Da hörte ich plötzlich eine laute Sirene. Dann kam wie der Wind die Polizei angefahren und verfolgte den Erpresser. Ich fragte mich, warum die Polizei Bescheid wusste. Da kam ein Mann von hinten angelaufen und sagte: «Ich habe alles gesehen und habe die Polizei gerufen. Auch schon gestern habe ich zugeschaut, wie du den Schatz in den See geworfen hast, doch ich wollte kein Spielverderber sein und habe ihn extra nicht rausgeholt.» «DANKE vielmals!», sagte ich. Dann machte ich mich auf den Weg nachhause. Eine Stunde später klingelte es an der Haustür und Die Polizei stand da mit dem Schatz in der Hand. Sie sagten: «Den Erpresser konnten wir schnappen und der Schatz gehört dir!» «Danke vielmals, ihr habt mich gerettet!», sagte ich und war glücklich, dass es der Schatz doch noch zu mir geschafft hatte.