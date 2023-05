Klub der jungen Geschichten Der Schatz der nicht aufteilbar ist Cham, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich stieg in Tränen als ich die alte Geige meines Vaters sah die er mir als Letztes hinterliess. Mein Vater war ein fröhlicher Geiger das Lied für Lied komponierte. Aber seine Fröhlichkeit hielt nicht lange er musste in den Krieg. Er hinter liess mir seine Geige damit ich eine Erinnerung an in habe. Nun habe ich sie gefunden. Ich wollte mich gerade vorbereiten ein paar Lieder zu spielen als ich im Schrank noch das alte Tagebuch meines Vaters erblickte. Ich erstarrte vor Schreck. Ich nahm das Buch und sah seine Gravierung mit Gold übersehen. Das Buch war mit Leder umhüllt, die Blätter waren nicht weiss, sondern braun und die Schrift war silbrig. Ich begab mich mit dem Lesen seiner Texte. Es erschien mir so, als habe er nicht über sein Leben geschrieben, sondern um einen Schatz. Im Buch stand, das der Schatz vor Jahren mit den Piraten im See verschwand. Seitdem haben mehrere Menschen versucht den Schatz zu finden aber vergeblich. Mein Vater war auch so einer der in finden wollte aber vergeblich. In seinem Tagebuch stand, das mein Vater will, dass ich den Schatz finde, wen er nicht zurückkommt. Erst jetzt weiss ich was dieses Buch auf sich hat es ist eine Karte damit ich den Schatz finde. Im Buch stand eine erste Botschaft « mit Gewalt im See ist eine Strömung sie schleift Steine und Wasser, wenn das Licht unter geht und die Sonne auf geht « Das hat er geschrieben, aber wo ist das. Nach langen Überlegungen fand ich heraus, dass es der Wasserfall von Corelan ist, aber das ist so weit weg von hier. Es dauert Stunden, bis ich dort bin und ich kann nur mit dem Boot dort hinkommen oder auch nicht. Mein Freund ist Capitan der blauen Meerjungfrauen er kann mich dort hin bringen den Rest kann ich laufen. Ich fragte ihn er willigte ein und hat mich zum Wasserfall von Corlean gebracht. Mein Vater besass die alte Schatzkarte der Piraten und ein par Seiten vom Tagebuch des Capitan der Piraten. Auf den Seiten des Tagebuches des Capitan der Piraten stand» ich liebe mein Leben aber der Schatz bringt alle um sogar mich ich kann ihn nicht aufteilen. Jeder der Piraten will etwas davon, aber er ist ja nicht aufteilbar. Deshalb habe ich entschieden das ihn niemand bekommt» Das ist heftig, aber wo ist der Schatz jetzt? Wieso ist er nicht aufteilbar? Fragte ich mich. Ich näherte mich dem Wasserfall ich ging hinein. Ich muss nach etwas suchen das nicht aufteilbar ist. Hinter dem Wasserfall sah ich etwas kleines glitzerndes es ist eine goldene Tasse mit rotem Fleck. Das ist der Schatz auf der Tasse war eine Schrift auf der stand « du hast meine Goldene Tasse gefunden mit meinen Blutflecken nun wirst du Reich und hast ein langes und schönes leben vor dir « ich habe den Schatz gefunden, deshalb hat mein Vater den Schatz nie erhoben er hat eine Botschaft daraus gemacht damit ich in finde und ein langes und schönes Leben habe ohne Geldprobleme. Ich machte mich auf den Weg nach Hause. Ich stieg wieder ins Boot meines Freundes und fuhr voller glück nach Hause das einzige, das mir Fehlte war, mein Vater.