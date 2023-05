Klub der jungen Geschichten Der schaurige Schrank Laura Stadelmann, Escholzmatt-Marbach, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Zugegeben es war die Neugier die mich runter trieb. Aber jetzt von Anfang an: Es war an einem ganz normalen Freitagabend nach dem Abendessen. Ich traf mich mit meiner Freundin Emily auf den Spielplatz. Wir redeten und redeten stundenlang auf der Schaukel. Dabei erzählte ich ihr von diesem schaurigen Schrank. Als wir müde waren, umarmten wir uns und liefen nach Hause. Als ich zuhause ankam, sagte ich leise «Gute Nacht» zu meiner Familie. Als letztes wollte ich noch zu meinem Grossvater gehen, doch meine Mutter befahl: «Halt! Dein Grossvater ist am Schlafen. Stör in lieber nicht! » Es schien mir sehr merkwürdig. Ich dachte nichts Weiteres und huschte in mein Bett. Nachts wachte ich auf und schlich langsam in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Als ich wieder hochwollte, hörte ich, dass meine Mutter weinte. Mein Vater tröstete sie: « Alles wird gut, wir werden ihn finden, keine Sorge! » Mir wurde bewusst, wer verschwunden war. Weinend betrat ich mein Zimmer und weinte das ganze Bett voll. Ich dachte nach, wo er sein könnte. Plötzlich kam mir etwas in den Sinn. Hatte es etwas mit dem schaurigen Schrank zu tun? Ich rannte zu Emily um sie zu holen. Ich stieg langsam in den Keller. Emily folgte mir zögernd, weil sie sehr ängstlich war. Im Keller war es ganz dunkel, nur der Schrank schien hell. Ich öffnete den Schrank und sah ein grosses grünes Portal. Plötzlich bewegte sich das Portal und zog uns rein. Wir landeten in einer unbeschreiblichen Welt. Ich sah mich um und sah ein Schild darauf stand: «Strange World.» Die Welt war farbenfroh. Es gab blaue Männchen, die sich komisch bewegten. Ich schrie suchend: «Opa wo bist du? » Nachdem wir alles abgesucht hatten, sah Emily eine Schlucht. «Komm!», schlug Emily vor, «wir steigen in die Schlucht, um deinen Grossvater zu suchen!» Ich ging voraus. Dabei rutschte ich aus und kullerte hinunter. Bevor ich auf den Boden knallte, wurde ich von jemanden aufgefangen. Es war mein Grossvater und ich freute mich sehr. Er hielt die Hand auf meinen Mund und versteckte mich hinter einer Mauer. Ich fragte ihn, was los sei. Er antwortete: «Es verfolgen mich die blauen Kreaturen. Sie wollen mich nicht durch das Portal lassen!» «Was?», erschrak ich, «warum verfolgen Sie dich?» Emily und ich hatten Angst. «Ich habe ihnen einen Stein weggenommen. Der Stein glänzt und scheint wie die Sonne am Horizont», berichtete Grossvater. Grossvater hatte den Weg mit Kreide markiert. Deshalb fanden wir den Weg zurück zum Portal. Doch plötzlich verbarrikadierten uns blaue Kreaturen den Weg. Sie bedrohten uns mit langen Indianerstöcken und wollten uns irgendetwas ankündigen. Aber wir verstanden kein Wort. Als sie auf den Stein zeigten, den Grossvater in der Hand hielt, war alles klar. Weil Grossvater ihn nicht hergeben wollte griffen uns die blauen Kreaturen an. Wir kämpften bis wir nicht mehr konnten. Mein Grossvater liess den Stein auf den Boden fallen und kniete nieder, um aufzugeben. Danach rannten wir zum grünen Portal, doch wir konnten nicht hindurch, obwohl Grossvater den Stein zurückgelassen hatte. Eine freundliche blaue Kreatur schenkte uns einen besonderen Schlüssel, um das Portal zu öffnen. Wir bedankten uns und schritten durch das Portal. Als wir im Keller waren, fragte ich meinen Grossvater, wer dieses Schild gemacht hatte. Er erklärte: «Ich habe diese Welt so genannt.» Ich lachte und sprang zu meiner Mutter. Sie weinte vor Glück, als sie Grossvater erblickte und umarmte mich. Alle waren überglücklich und feierten bei einem wohlverdienten Abendessen.

