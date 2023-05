Klub der jungen Geschichten Der Schicksalsschlag Heidi Herger, Spiringen, 3. Oberstufe

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Doch nochmal von Anfang. Sie weinte. Man sah ihr an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich wollte natürlich wissen, was mit ihr los war und für was sie das Geld brauchte. Ich setzte mich neben sie hin und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie antwortete „nein‘‘ und floh mich an, dass ich ihr helfen soll. Ich machte das natürlich. Die Frau begann zu erzählen. „Mein Sohn ist krebskrank und ich habe zu wenig Geld, um zu helfen. Er wird sterben, wenn er die Operation nicht durchführen kann.‘‘ Einen Moment lang wusste ich nicht, was ich sagen soll. Als ich hörte, dass ihr Sohn krebskrank ist und er sterben würde, wenn er die Operation nicht machen könne, ging es mir fürchterlich. Diese Informationen gingen mir sehr nahe, obwohl ich dieses Kind noch nie sah. Ich fragte sie einen Augenblick später, wie alt der Sohn denn sei. Mir kam gerade keine bessere Frage in den Sinn. Die Frau berichtete mir, dass er 4 Jahre alt sei. Es wurde mir bewusst, dass ich ihrem Sohn helfen möchte. Ich, als 12-jähriges Mädchen, teilte der Frau mit, dass ich bald wieder kommen würde und rannte nach Hause. Mir war in diesem Moment alles egal. Ich ging sofort mit meiner Bankkarte zur Bank und hob alles Geld vom Konto ab. Mir war bewusst, dass ich kein Geld mehr auf dem Sparkonto haben würde, aber es geht um Leben und Tod und ich möchte diesem Jungen helfen. Ich habe noch keinen Lohn, deshalb habe ich auch noch nicht so viel Geld auf meinem Konto, ausser ein paar hundert Franken. Jeder Rappen zählt. Als ich das Geld zusammen hatte, rannte ich sofort wieder zur Obdachlosen. Sie sass noch immer weinend am Boden und in dem Hut waren nur meine zwei Franken drin. Als ich ihr das Geld gab, weinte sie vor Freude und versprach mir, dass sie alles Geld wieder zurückgeben würde. Ehrlich gesagt war mir völlig egal, ob ich das Geld wieder erhalten würde oder nicht, ich möchte einfach nur, dass der kleine Junge gesund wird. Ich ging mit der Frau zum Sohn. Sie telefonierte sofort ins Spital, dass sie das Geld habe. Als wir im Spital ankamen, wurde ihr Sohn schon in den Operationssaal geschoben. „Die Operation wird bald starten‘‘, rief ein Arzt zur Frau. Nach einer fünfstündigen Operation wurde der Knabe wieder ins Zimmer gebracht. Er war so ein süsser Kerl, ich hoffe einfach nur das Beste für ihn. Mittlerweile war es schon spät abends. Ich lief allein nach Hause. Eine Woche später ging ich wieder ins Spital und dort hiess es, dass er es schaffen würde. Die Operation sei gelungen. Der Junge musste noch Chemo-Therapie machen und weiterkämpfen. Er schaffte es zum Glück auch. Mittlerweile bin ich schon aus der Lehre und habe wieder Geld auf der Bank. Der Junge ist gesund und hat die Lehre als Optiker begonnen. Eines Tages traf ich die Frau am Strassenrand. Zuerst erkannte ich sie nicht, aber sie mich schon. Sie meinte, dass ich zu ihr nach Hause kommen soll, ihr Sohn sei auch dort. Sie erzählte mir, dass sie eine Arbeitsstelle gefunden habe und wieder genug Geld habe. Sie wollte mir das Geld zurückgeben, aber ich wollte ihr Angebot nicht annehmen. Eines Tages war es so weit und ich kam mit ihrem Sohn zusammen. So lernte ich euren Vater kennen. Ich wusste nicht, dass er einmal mein Mann sein würde. Jetzt sind wir eine glückliche, gesunde Familie.