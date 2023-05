Klub der jungen Geschichten Der schiefgelaufene Einbruch Fanny Wechsler, Rickenbach, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir hörten, wie die Tür aufging und Schritte ertönten. Mayk flüsterte zu mir: «Geh leise in den Schrank.» Du fragst dich jetzt sicher, wie ich in diese Situation kam.

Ich wurde in einem sogenannten «Kaff» gross. Mit 15 kam ich in eine Gang. Sie waren bekannt dafür, Scheisse zu bauen. Vor circa einem Jahr haben wir angefangen, in Häuser einzubrechen. Am Anfang waren es kleine Häuser am Stadtrand. Aber jetzt sind es Häuser. Von wohlhabenden Familien. Da waren wir nun in einem Schrank von irgendeiner wohlhabenden Familie. Mein Herz pochte wie wild. Ich sagte leise zu Mayk: «Du hast gesagt, sie kommen frühestens um 18:00 Uhr nachhause!» «Beruhige dich Leyla, ich habe schon einen Plan. Folge mir einfach.» Er stiess die Tür auf und lief Richtung Fenster. Als er am Nachtisch vorbeihuschte, griff er in die schmucke Schatulle der Frau. Er nahm eine goldene Kette heraus. Mayk ging weiter Richtung Fenster, er machte das Fenster auf und kletterte auf die Fensterbank. Er sagte zu mir: «Ich springe als Erstes und dann du!» «Spinnst du?», doch bevor ich weiterreden konnte, war er schon aus dem Fenster gesprungen. Ich hatte keine andere Wahl als ihm hinterherzuspringen. Denn ich hörte schon, wie jemand die Treppe rauf lief. Ich schlich mich zu dem Fenster und stand auf die Fensterbank. Ich schaute auf den Boden hinab und fing an zu realisieren, dass ich im 2. Stock war. Meine Beine fingen an zu zittern. «Spring doch einfach!», rief Mayk zu mir. Ich atmete nochmal tief ein und nahm all meinen Mut zusammen und sprang. «Aua, Scheisse, ich habe meinen Knöchel verstaucht!», schrie ich beim Aufprall. Ich versuchte zu laufen, doch ich konnte es nicht, den mein Fuss tat so weh. Mayk musste mich stützen. Wir liefen gemeinsam zum Van, wo der Rest unserer Gang auf uns wartete. Ich sagte zu Tomi, unserm Fahrer: «Los, fahr!» Tomi drückte aufs Gas und fuhr los.

Doch schon bevor wir um die Kurve waren, hörten wir die Polizeisirene hinter uns. «Was machen wir jetzt?», fragte ich alle. Tomi antwortete: «Wir haben sowieso keine Chance abzuhauen. Wir müssen anhalten.» Er hielt am Strassenrand an, wie auch die Polizei. Ich sah im Rückspiegel, wie die Polizei zu unserem Van lief. Sie machten unsere Autotür auf und sagten mit strenger Stimme: «Kommt mit erhobenen Händen raus!» Wir stiegen alle aus. Dann wurden wir aufgefordert, alle in das Polizeiauto zu steigen. Niemand traute sich was zu sagen auf dem Weg in das Polizeirevier. Auf dem Revier angekommen wurden wir alle alleine in eine Zelle gesteckt. Es hatte nur ein ungemütliches Bett und ein Fenster. Ich musste drei Tage in der Zelle warten, bis meine Gerichtsverhandlung begann. Diese drei Tage haben sich angefühlt wie Jahre. Doch als sie um waren und ich vor dem Richter stand, war ich sehr nervös. Doch es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Denn der Richter war eigentlich ganz nett und verständnisvoll. Schlussendlich wurde ich zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Doch nicht alle hatten so viel Glück wie ich, Mayk zum Beispiel wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.

Ich habe eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann und ich mein Leben ändern muss. Ich habe den Kontakt zu allen Gangmitgliedern abgebrochen und bin umgezogen. Um dort in einem betreuten Wohnen für Jugendliche zu arbeiten, um sie vor so einem Blödsinn zu bewahren.