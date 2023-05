Klub der jungen Geschichten Der schlimmste Tag meines Lebens Jenny Lustenberger, Luthern, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Also ich heisse Jennifer und alles begann als meine zwei besten Freundinnen, Marina und Lisa mit der absolut blödesten Idee ever auf mich zu kamen. Es war Morgen und wir hatten English Unterricht bei Herr Schneider. Wir sassen in der hintersten Reihe, und der Unterricht war so langweilig, weil ich das Thema schon gefühlt auswendig kann. Meine Freunde hingegen schrieben irgendwelche Notizen für den vollgenden Test auf. «Hey», flüsterte ich, daraufhin stoppten sie und sahen mich an. Lisa fragt «Was ist? » und sah mich fragend an, «Ist euch auch langweilig? » fragte ich. Und wie aus einem Mund geschossen flüsterten sie ein lautes «Ja! » Zurück. Na toll, dachte ich und schaute zum Lehrerpult, und dort sah ich Herr Schneider der wie ein Baby schlummerte. «Ich habe eine Idee» sagte Lisa als sie genau wie Marina zu Herr Schneider starrte. «Egal was es ist, ich mache nicht mit» Lisa schaute mich mit Hundeaugen an und fragte «Wieso denn nicht?» Ich hingegen sah sie genervt an. «Du weisst genau warum» «Ehh nein ich weiss nicht, wovon du redest», sagte sie und grinste mich so dämlich wie noch nie an. «Ja ich habe auch kein plan, von was du da plapperst», sagte Marina die immer noch zum Lehrerpult glotzte. Daraufhin beschloss ich es ihnen einfach zu sagen «Weil ich weiss, dass ihr irgendeine dumme Idee habt, weil letztes Mal als ich auf euch hörte haben wir eine Fette Straffe einkassiert». «Hör sie dir doch wenigstens mal an… Bitte» bettelte mich Lisa an. «…Na gut aber mach’s schnell» «Okay, also ich hatte die Idee das wir aus der Klasse schleichen könnten weil ja Herr Schneider schläft dürfte das nicht schief gehen» «Das klingt nicht zu schlimm… ich meine uns ist ja eh langweilig» Doch dann schaute uns Marina mit grossen Augen an «Ich habe eine Idee was wir danach machen könnten und zwar könnte ich und Lisa den Schuldirektor ablenken und du gehst dann in sein Büro und holst seine Autoschlüssel und dann können wir mit seinem Auto shoppen gehen» «Bist du jetzt komplett bescheuert? Warum muss ich die Autoschlüssel klauen, wenn ich ein Auto habe, wir können auch einfach mit meinem Auto gehen» Marina freute sich daraufhin…, was ich nicht so ganz verstand. «Also war meine Idee gut?» ich nickte nur und fing an meine Sachen zu packen. Nachdem konnten wir erfolgreich aus dem Schulzimmer schleichen. Wir liefen gechillt den Gang runter und wollten gerade die Tür vom Schuldirektor durchqueren. Doch plötzlich…, öffnete sich die Tür und der Schuldirektor kam hinaus. «Oh was macht ihr den hier habt ihr nicht English?» fragte er uns mit einer hochgezogenen Augenbraue. «Ehm…, nein?» sagte Lisa mit einem komischen grinsen. «Geht zurück zum Unterricht» sagte er und sah uns mit dunklen Augen an. «Ehm nein ihnen noch einen schönen Tag» mit dem zerrte Marina uns weg, doch plötzlich fing er an zu rennen und schreien «kommt sofort zurück ihr rotzlöffel» daraufhin kamen alle Schüler in den Gang wegen dem Krach, den wir verursachen. Wir waren natürlich auch am Rennen und wegen den Schülern hatten wir nicht wirklich platz zum Durchrennen darum rempelten wir sehrwahrscheindlich viele Schüler um. Doch plötzlich…spürte ich etwas Hartes und fiel zu Boden dabei zerrte ich Marina uns Lisa mit auf den Boden. Wir schauten verdutzt nach oben und sahen…, «HERR SCHNEIDER» schriehen wir und schauten ihn mit grossen Augen an. Dann kam der Direktor angerannt und dass erste das er sagt, war «SO DAS GIBT EIN SCHULVERWEISS»… «Oh shit» flüsterte ich.