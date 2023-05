Klub der jungen Geschichten Der Schlüssel Jeremy Stöckli, Root, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wollte ihn vorsichtig öffnen. Doch er ging nicht auf. Ich schaute den Schrank ganz genau an. Ich merkte, dass der Schrank ein Schloss hat, doch ich hatte kein Schlüssel. Plötzlich bemerkte ich einen Zettel unter dem Schrank. Als ich den Zettel hervorgenommen habe und ihn lesen wollte. Bemerkte ich, dass die Schrift aus Blut war! Vor Schreck liess ich denn Zettel fallen. Danach nahm ich ihn wieder in meine Hände. Darauf stand: «Wenn du den Schrank öffnen willst, musst du zuerst einen Schlüssel finden. Doch wenn du ihn willst, musst du zuerst gegen ein Kreatur kämpfen, um ihn zu bekommen!» Ich habe zuerst gezögert, doch dann wollte ich es doch machen, weil ich wissen wollte, was drin ist. Doch ich wusste nicht, wo ich suchen soll. Ich schaute mich noch mal um, um sicher zu gehen, dass ich nichts übersehen habe. Tatsächlich war noch etwas an der linken Seite des Schrankes reingeritzt. Darauf stand: «Beginne beim Holzhackerwald!» Meine Mutter hatte es mir immer verboten dort hinzugehen, weil es der Legende nach dort im 18. Jahrhundert ein Holzhacker gab, der kaltblütig ermordet wurde, angeblich sollte er immer noch im Wald sein und sein Holz hacken und wenn ein Mensch rein geht, zerhackt er ihn wie sein Holz. Dieser Wald ist nur einen Kilometer von seinem zuhause entfernt. Meine Mutter war bei der Arbeit und kam erst ganz spät nach Hause. Ich holte einen Sack mit viel Proviant und natürlich noch ein grosses Küchenmesser, als Waffe, wenn mich die Kreatur angreifen würde. Ich zog mir noch eine Jacke an, denn draussen war es etwa 10 Grad. Ich ging aus dem Haus und machte mich auf, denn Weg zum Holzhackerwald. Vor dem Wald warnten mich viele Warnungsschilder vor dieser Kreatur, doch ich wollte keinen Rückzieher machen und ging in den Wald. Dort angekommen schaute ich mich um. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich ging auf Zehenspitzen auf dieses Geräusch zu. Tatsächlich war dort ein Mann, der ganz ruhig sein Holz hackte. Ich dachte: «Das sollte eine Kreatur sein?» Doch plötzlich war der Mann weg. Ich war verwirrt und mein Herz begann laut zu klopfe. Plötzlich bemerkte ich einen Schatten hinter mir. Ich drehte mich um, vor mir stand der Mann. Ich nahm das Messer hervor und schnitt ihm ins Gesicht. Doch es wuchs wieder zusammen! Die Kreatur lachte teuflisch: «Ha, ha, ha, so leicht bringst du mich nicht zur Strecke!» Er nahm seine Axt und jagte mich! Ich rannte so schnell wie ich konnte. Doch wehrend dem Rennen sah ich den Schlüssel. Ich rannte zum Schlüssel, nahm ihn und rannte in Richtung Ausgang. Doch die Kreatur kam immer näher! Plötzlich stolperte ich über eine Wurzel und fiel auf den Boden. Die Kreatur war nur noch ein paar Schritte von mir entfernt! Als sie vor mir stand, nahm sie Schwung und wollte mit der Axt mich aus dem Weg schaffen! Doch ich konnte ausweichen und rannte weiter. Nach ein paar Sekunden war der der Ausgang zum Greifen nahe, doch ich war bei der Kreatur auch zum Greifen nahe! Als die Kreatur noch einmal Schwung nahm, konnte ich noch gerade aus dem Wald springen. Die Kreatur konnte mich nicht mehr holen, weil sie nicht den Wald verlassen kann, weil es eine Art Schutzschild hatte, also war die Kreatur so zusagen im Wald gefangen. Während dem ich so weit wie möglich wegrannte, sagte noch die Kreatur lachend: «Du bist mir vielleicht entkommen, aber ich werde immer wieder neue Opfer finden ha, ha, ha!» Ich bekam Gänsehaut. Ich rannte schnell zur Polizei. Dort angekommen erzählte ich ihnen was passiert war. Doch der Polizist lachte nur und sagte mir, dass ich nach Hause soll. Als ich wieder zu Hause war, rannte ich sofort in den Keller, um den Schrank zu öffnen. Als ich ihn öffnete war meine Mutter drin! Sie fragt: «Mein Sohn, bist du das?» Ich fragte sie ganz verwirrt: «Ehm… Warum bist du im Schrank? Ich dachte du wärst bei der Arbeit?» «Wie alt bist du?» fragte sie mich hektisch. Ich antwortete: «Ehm… 12, das solltest du doch wissen» «Oh mein Gott, ich war sechs Jahre lang im Schrank!», schrie meine Mutter auf. «Hä… Wie meinst du das sechs Jahre im Schrank?», fragte ich ganz fassungslos. Dann erzählte meine Mutter, was passiert war: «Als du noch 6 Jahre alt warst und draussen am Spielen warst, war ich im Keller am Putzen. Plötzlich kam von hinten jemand und sperrte mich im Schrank ein.» Meine Mutter begann zu weinen und nahm mich in ihre Arme. Ich konnte es fast nicht glauben, dass meine Mutter sechs Jahre lang in einem Schrank eingesperrt wurde. Ich fragte: «Aber wie konntest du 6 Jahre lang im Schrank überleben?» «Ich weiss es auch nicht ganz genau, vermutlich war ich in einer Art Tiefschlaf», schluchzte meine Mutter. «Aber wer zur Hölle ist, den die Frau, die aussieht wie du, die mich 6 Jahre lang herangezogen hatte», fragte ich ängstlich. «Das ist zu 100 Prozent ein Gestaltwandler!», meinte mein Mutter. Mein Herz begann fest zu klopfen und geriet in Panik. Ich fragte schlotternd: «Sind Gestaltwandler so gefährlich?» «Ja, Gestaltwandler können sich in alle Wesen verwandeln, dass heisst das es sich einfach in irgendein Monster verwandeln kann», meinte meine Mutter. «Aber wieso gehen wir nicht zur Polizei?», fragte ich. «Weil das uns die Polizei nicht glauben wird!», meinte meine Mutter. «Wir müssen hier weg!», schrie ich. Meine Mutter nahm ihr Handy hervor und schaute nach Flügen, die noch nicht ausgebucht sind und noch heute fliegen. Meine Mutter fand einen Flug der nach Churchill, Kanada der um 19:00 losfliegt. «Müssen wir unbedingt nach Kanada auswandern, Wir könnten doch irgendwo in Europa leben»», meinte ich. «Mein Sohn, Gestaltwandler finden fast jeden, wenn wir nicht schlau sind und uns verstecken, findet es uns!», meinte meine Mutter. So packten wir unsere Sachen, ging zum Flughafen und flogen nach Kanada. Dort angekommen zogen wir in eine kleine Hütte, hoch in den Bergen. «Huh, jetzt sind wir endlich sicher», sagte ich keuchen. «Ha, ha, ha, du dummes Menschenkind, du bist mir in die Falle getappt!», lachte meine Mutter plötzlich teuflisch. «Was ist los mit dir, Mama?», fragte ich ängstlich. «Mama? Du denkst ich bin deine Mama», lachte sie, «Ich bin nicht deine Mama, ich bin der Gestaltwandel!» «Es ist eigentlich ein Wunder das du nicht vom Holzhacker zerfleischt worden bist.»