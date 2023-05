Klub der jungen Geschichten Der Schrank der Lichter Nino Hotz, Baar, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. «Was ist dort drin», fragte ich mich. Ich riss meinen ganzen Mut zusammen und öffnete den Schrank. Ein heller Lichtstrahl blendete meine Augen. «Wow», sagte ich, als ich die vielen farbigen Lichter sah. Dann überlegte ich: «Was ist das»? Es könnte ein Portal sein, weil ich schon sowas in einem Kinderfilm gesehen habe. «Nein, das kann nicht sein, das ist nur ein Traum», sagte ich mir und schlug mir darum auf den Kopf. Aber nichts geschah, ausser dass es ein bisschen weh tat. «Also das Portal ist echt», sagte ich zu mir. Ich legte meine Hand ins Portal. Dann wurde es kalt um mich herum und das Portal zog mich hinein. Es leuchtete alles um mich herum, dann hatte ich endlich festen Boden unter den Füssen. Als ich mich umsah, war es ein Ort ohne Menschen. Aber irgendetwas war anders. Ich lief ein bisschen, bis ich ein Dorf erreichte. Aber auch die Menschen waren dort anders. Ich hörte einen Menschen aus dem Haus schreien. Das war meine schon lange verstorbene Oma, aber sie lebte. Ich sagte zu meiner Oma: «Du bist ja gestorben. Warum lebst du dann noch?» Meine Oma antwortete mir: «Ja, ich bin gestorben, aber das ist das Reich der Toten. Aber wie bist du hierhergekommen? Bist du Tod?» «Nein», antwortete ich ihr. «Ich bin durch ein Portal gekommen. Aber eine andere Frage. Warum hast du geschrien?» «Weil ich überfallen wurde.» «Wurde dir was geklaut?» «Ja der Diamant.» «Ich würde dir gerne helfen den Diamanten zu finden, aber ich muss wieder in meine Welt zurück», sagte ich. «Aber du brauchst den Diamanten, der mir gestohlen wurde. Du hast aber nur 24 Stunden Zeit um den Diamanten zu finden. Wenn nicht, dann wird das Portal nie wieder geöffnet.» Deshalb machte ich mich auf den Weg den Diamanten zu finden. Meine Oma gab mir noch eine Karte vom Reich der Toten. Zuerst schaute ich beim Säuren-See. Da fand ich nichts, ausser ein paar Knochen von Delfinen. Ich suchte überall. Zuletzt startete ich einen Versuch bei den Ogerhöhlen. Ich kletterte die Berge hoch, dann sah ich etwas funkeln. Es war der Diamant. Aber er wurde von einem riesigen Oger bewacht. Ich überlegte, wie ich ihn ablenken könnte. Dann hatte ich eine Idee. Ich warf einen Stein an den Hinterkopf des Ogers und versteckte mich hinter einem grossen Stein. Der Oger ging zum Höhleneingang. Ich nutzte die Chance, rannte zum Oger und schupste ihn den Berg hinunter. Ich nahm den Diamanten und plötzlich hörte ich Stimmen. Es war die Familie vom Oger. Ich hatte keine Zeit um runter zu klettern. Ich sprang hinunter und wollte auf den Oger springen, den ich runtergeschupst hatte. Aber ich verfehlte ihn und der Diamant ging kaputt. Deshalb starb ich und lebte dafür seitdem mit meiner Oma zusammen. Ein ganz schönes Leben.