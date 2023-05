Klub der jungen Geschichten Der Schrank ,der Mörder Michelle Schürmann, Sempach, 5. Primar

(chm)

Ich heisse Morana und bin 13 Jahre alt. Ich wohne in einem alten Haus. Meine Eltern hatten nach Omas Tod das Haus geerbt. Es hatte viele gruselige und spanende stellen. Ich habe seit einem Jahr nur noch einen Vater, weil meine Mutter im Keller ums Leben gekommen ist. Die Geschichte von dem Tod meiner Mutter: sie ging nach Malediven, um seine Schwester zu besuchen. Ich kannte ihre Schwester nicht. Als sie wieder nach Hause kam war sie irgendwie anders.an einem schöne Tag ging meine Mutter in den Keller, um ein kaltes Getränk zu holen. Doch meine Mutter kam nicht mehr zurück. Als wir Mama holen wollten lag sie ermordet am Boden. Mein Vater und ich bekamen Panik und rannten so schnell wir konnten ins Wohnzimmer. Seit dort an leuchtet der Schrank im Keller und ist bis heute an noch ein gruseliges Geheimnis. Meine Freundin Elena und ich wollten aber das Geheimnis lüften. Doch Papa hat es mir Verboten, aber ich und Elena ermittelten trotzdem weiter. Als ich an einem Abend für Papa ein Abendessen machen wollte hatte es keine Tomaten Sauce mehr im Kühlschrank. Ich dachte mir dabei nichts und ging in den Keller als ich die Kühlschranktür öffnete , spürte ich nur noch ein Messer am Nacken. Als ich auf wachte sah ich das ich im Krankenhaus bin. Die Polizisten erklärten gerade meinem Vater das in unserem Schrank ein massen Mörder lebt und das meine Mutter nicht gestorben sei, sondern das, das meine Tante war. Doch der Polizist sagte noch dass sie nicht aufhören meine Mutter zu suchen. Ich fragte mich, wieso meine Tante von Malediven hierhergekommen ist, ich kannte meine Tante nämlich nicht ich wusste auch nicht, dass Mama eine Zwillingsschwester hate. Das meine Mutter noch lebt hatte ich nicht gerechnet. als ich die Augen öffnete weinte mein Vater vor Glück, denn ich war 2 Stunden lang im Keller im Koma. Mein Vatter bekam Panik und traute nicht alleine in den Keller, deshalb rief er die Polizei. Als die Polizei mich lebungslos am Boden sah holten sie Verstärkung und gingen etwa zu zehnt in den Schrank hinein und nahmen den Mörder fest er bekam eine Strafe für 20 Jahre im Gefängnis. Aber meine Mutter war uns noch ein Geheimnis. Ich konnte nach einem Tag im Krankenhaus wieder nach Hause. Mein Vater gab mir ein Geschenk, das wir auf Malediven in ein 5 Sterne Hotel gehen. Ich jubelte vor glück und umarmte meinen Vater. In den Sommerferien ging es los nach Malediven wir flogen 9 stunden das Hotel war der Hammer es gab das leckerste Essen das ich je gegessen habe. Da sah ich etwas Seltsames vor uns servierte eine frau, die genau aussah wie meine Mutter, als sie uns sah kam sie mit Tränen in den Augen zu uns und umarmte uns. Sie erzählte uns das der Chef von dem Hotel, sie mit ihrer Zwillingsschwester verwechselt hatte ich und mein Vater waren so froh, dass wir meine Mutter gefunden haben. Mein Vater ging mit meiner Mutter zum Chef und klärten das miss Verständnis. Meine Mutter erklärte uns das meine Tante Sonia im Hotel arbeitete. Doch als meine Mutter und Sonia schon am Flughafen waren stieg Sonia gerade in den Flieger. Der Chef Tom nahm mich zurück in das Hotel. Meine Mutter wollte nämlich Sonia vorstellen. Ende gut (fast) alles gut.