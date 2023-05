Klub der jungen Geschichten Der Schrank der Zukunft Carla Britschgi, Sarnen, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wusste nicht, ob ich nachschauen wollte.

Aber die Neugier war stark. Das Licht zog mich magisch an. «Ach was solls, nur 5 Minuten…», dachte ich mir. Ich ging näher und näher. Als ich den Schrank öffnete, blendete mich ein starkes Licht.

Als ich die Augen wieder öffnen konnte, sah ich ganz viele Leute. Ich stand mitten auf einer Strasse und wusste nicht, wo ich bin. Unsicher lief ich die Strasse hinauf. Ich sah fliegende Skateboards und selbstfahrende Autos. Die Menschen hatten ganz andere Kleider. Ich schaute mich an, da merkte ich, dass ich immer noch meine Hausschuhe anhatte.

Ich schaute auf die Uhr. Fünf Minuten waren schon längstens vergangen, aber ich wollte nicht zurück. Erst wollte ich wissen, wo ich war. Ich ging an einem Kiosk vorbei und schaute kurz zu den Zeitungen. Ich konnte nicht glauben, was ich dort sah: die Zeitung war vom Jahr 2033! Mir wurde alles klar, ich bin in die Zukunft gereist! Ich kaufte mir schnell eine Zeitung und steckte sie in die Tasche. Dann beschloss ich wieder zurückzugehen. Also ging ich an den gleichen Ort, von dem ich hergekommen war. Ich schloss die Augen und als ich sie wieder öffnete, war ich zu Hause im Keller. Ich hörte die Stimme meiner Mama. «Mia, wo bist du?» «Ich komme schon!», rief ich zurück.

Am Abend im Bett schaute ich nochmals die Zeitung an. Es gab viele Artikel zu lesen: über Mode, Aktionen, Sport und Lottozahlen. Lottozahlen! Da kam mir eine Idee. Ich kannte die Lottozahlen von in 10 Jahren! Ich konnte Millionen gewinnen! Naja, in 10 Jahren erst, da musste ich wohl noch warten.

Am nächsten Tag ging ich wieder zum Schrank. Ich öffnete ihn und schloss die Augen. Doch nichts geschah. Ich machte die Augen wieder auf und vor mir stand ein ganz normaler Schrank. Das Licht war erloschen.

Ich war enttäuscht, dass ich nicht mehr in die Zukunft reisen konnte. Aber besser so. Wer weiss, was in der Zukunft noch passieren könnte…

10 Jahre später

Es ist so weit. Die Zeit ist gekommen. Ich gebe die Lottozahlen ein in der Hoffnung, dass das vor 10 Jahren nicht nur ein Traum gewesen ist.

Was in den nächsten Tagen passieren wird, verändert mein ganzes Leben!