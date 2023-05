Klub der jungen Geschichten Der Schrank im Keller Johanna Meier, Eigenthal, 6.Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Eigentlich wollte ich etwas völlig anderes, doch irgendwie schien mein Kopf auf einmal wie leer gepustet. Ich erinnerte mich an nichts mehr und ein betörender Geruch nach frisch gebackenen Brötchen kam aus dem Schrank. Wie in Trance ging ich ein paar Schritte auf den Schrank zu… “STOPP!” schrie jemand. Ich wirbelte herum, doch da war niemand, der mir entgangen sein könnte. Ich hörte ein Aufatmen und wieder blickte ich mich um… niemand. Ich ging noch einen Schritt auf das starke Licht aus dem geschlossenen Schrank zu. “Geh bitte nicht weiter!», rief wieder eine Stimme, «Hallo? Hörst du mich überhaupt?” - “J-ja”, brachte ich stotternd hervor, “wer bist du und wo bist du?” - “Ich bin in deinem Kopf.” sagte die Stimme. Ich fasste mir an den Kopf, der zu dröhnen schien. Gleich würde er explodieren. “Ich bin in deinem Kopf.” wiederholte die Stimme wieder. “Ich bin deine Beschützerin, Leibwächterin und eigentlich alles, was man so braucht. Ich sortiere deine Gedanken und räume manchmal ein bisschen in deinem Kopf auf.» Ich musste mich irgendwo festhalten, damit ich nicht vor Kopfschmerzen umkippte. «Okay», sagte ich langsam. Mir fiel es weiterhin schwer, mich an etwas zu erinnern, doch eines wusste ich: Das war nicht normal, ganz und gar nicht normal. Ich fand es komisch, mit meinem eigenen Kopf zu reden. “Und wieso darf ich nicht in den Schrank?”, fragte ich und wieso wusste ich eigentlich, dass da drin etwas war? “Es ist nur für bestimmte Menschen zugänglich. Und ich heisse übrigens Charlotte.” sagte die Stimme in meinem Kopf. “Doch”, sagte sie zögernd,”wenn ich es mir recht überlege, kannst du mal reinschauen.” Das liess ich mir nicht zweimal sagen. Ich hatte meine Hand gerade an der Klinke, da sagte Charlotte noch bevor ich die Schranktür öffnen konnte: “Doch sei gewarnt, es kann böse Folgen für dich haben!” Ein grelles Licht und ein Geruch, der mir wahrscheinlich nie mehr im Leben aus der Nase gehen würde, kamen aus einem grossen Raum. Ich wusste genau, was es war: “Eine Bäckerei!!” rief ich und sah mit grossen Augen zu, wie Menschen Backbleche mit Croissants oder Brötchen hin und her schoben. Mein Blick wanderte von einem Ort zum nächsten. Plötzlich sah ich MICH in einer der Abteilungen für die Verzierung. Ich beobachtete mich selbst, wie ich gerade zur nächsten Abteilung, in der die Brötchen gemacht wurden, ging … Bäckerin zu werden war mein Lebenswunsch. Eine eigene Bäckerei zu besitzen, das wäre echt krass. Ich hörte, dass mich jemand rief. Kam es aus diesem unheimlichen Schrank oder wieder aus meinem Kopf? Plötzlich rüttelte mich jemand und ich wachte auf - von meinem aussergewöhnlichen Traum noch so benommen, dass ich meine eigene Mutter beinahe nicht erkannt hätte. Aber als sie mich wieder rief, sah ich sie klar vor mir. “Du wirst zu spät zur Schule kommen!” rief sie und warf mir mein fertig bestrichenes Sandwich zu. So früh am Morgen konnte es schon mal sein, dass ich, ohne es zu merken, einschlief und dann in einen Tagtraum fiel.

Als ich Nachmittags von der Schule nach Hause kam, kam mir wieder der Schrank im Keller in den Sinn. Weil ich ohnehin alleine zuhause war, nahm ich mir vor, in den Keller zu gehen und dort in den Schrank zu sehen. Denn die Szene, die ich geträumt hatte, spielte in unserem Keller.

Ich stieg also die Treppe hinab in unseren grossen Gewölbekeller, den ich schon lange nicht mehr betreten hatte. Ich sah den gleichen Schrank nochmal, einfach

nicht im Traum, sondern in der Wirklichkeit. Ich schmeckte wieder diesen betörenden Geruch nach frisch gebackenen Brötchen. Wie in Trance ging ich ein paar Schritte auf den Schrank zu… “STOPP!” schrie jemand. Jetzt kam alles genau so, wie es in meinem Traum geschehen war. Ich sprach mit meinem Kopf, also mit Charlotte, und dann durfte ich endlich in den Schrank sehen. Es wiederholte sich alles genauso, wie es im Traum gewesen war. Einfach, dass es nun die Realität war.

Dann endlich schnallte ich, es war Magie im Spiel! Ich konnte in die Zukunft blicken. Das war viel mehr als eine Bäckerei zu besitzen, denn endlich konnte ich mit Magie umgehen. Alle aus meiner Familie hatten magische Fähigkeiten, nur ich hatte keine. Bis jetzt. Doch nun konnte ich in die Zukunft blicken.