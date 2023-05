Klub der jungen Geschichten Der Schrank mit der geheimen Kiste Matteo Brocca, Luzern, 6. Primar

(chm)

Der Schrank mit der Geheimen Kiste

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich zitterte und zog mich langsam wieder zurück. Am Abend als ich im Bett war, gruselte ich mich immer noch vor dem gruseligen Schrank. Mit diesen vielen Gendanken im Kopf, wer sich in dem Schrank versteckt oder sogar darin wohnt, wurde ich schnell müde und schlief ein. Am nächsten Morgen war das, was gestern passiert ist, schon wieder vergessen. Am Nachmittag musste ich Wäsche machen, da kam mir wieder der Gedanke, wer sich dort drin verstecken könnte. Ich wollte es unbedingt wissen, weil es so nicht weiter gehen konnte. Also zog ich mir den Skianzug an und nahm mir als Waffe noch einen Hammer mit. Als ich die Haustür schloss, wurde mir langsam klar, was ich nachher machen werde, als ich runter ging, hörte ich mein Herz klopfen und spürte, wie ich in dem Skianzug schwitzte. Als ich vor dem Keller stand, holte ich noch einmal tief Luft und stieg dann rein. Es war totenstill im Keller. Im Schrank schien wieder ein Licht! Ich machte ein Schritt Richtung Schrank und noch einen, und noch einen. Jetzt stand ich nun vor dem Schrank, hob den Hammer und machte mit einem Ruck die Tür auf. Im gleichen Moment schlug ich mit dem Hammer in den Schrank. Aber ich traf niemanden. Ich öffnete langsam die Augen und sah jetzt, was der Schreck war. Es war eine kleine Kiste. Ich dachte es war ein Scherz, wollte also wieder umkehren aber, Hey! Da steht doch was auf der Kiste! „Schliesse deine Augen, setze dich neben mich, sprich deinen Namen aus und sage mir deinen Wunsch“. Ok, ich probier's, es kann ja nicht schaden so eine kleine Kiste. Also setzte ich mich neben die Kiste und sprach meinen Namen und meinen Wunsch aus. Plötzlich geschah etwas Komisches! Ich löste mich auf. Stück für Stück fiel mein Körper in sich zusammen. Als auch schliesslich meine Augen zerfielen sah ich nichts mehr, aber plötzlich baute mein Körper sich wieder zusammen und ich war wieder in Mallorca am Strand! So cool! Jetzt weiss ich auch, warum auf der Kiste stand „sage deinen Namen“. ich sah mich um, da rannte jemand mit Sonnenbrille und Sonnenhut auf mich zu. Er fragte mich, ob ich wie all die anderen aus der magischen Kiste im Schrank komme. Also sagte ich: «Ja.» Der Mann zog seine Sonnenbrille und seinen Sonnenhut ab. Jetzt erkannte ich ihn wieder, das ist der Mann, der den Schrank in den Keller gebracht hatte! Er fragte mich aber noch etwas anderes, nämlich warum ich mit einem Hammer in der Hand und mit dem Skianzug am Meer stehe. Also erklärte ich ihm die ganze Geschichte. Anschliessend gingen wir eine Badehose kaufen, denn ich hatte keine dabei. Als wir dann wieder am Strand waren, zog ich mir meine Badehose an und sprang dann in das warme Meer. Am Abend musste ich wieder nach Hause, also sagte der Mann, ich soll das gleiche machen, wie ich hergekommen bin, einfach das du jetzt nicht den Wunsch sagst, sondern deine Adresse. Also machte ich das und wieder löste ich mich auf und baute mich erst wieder zusammen, als alles aufgelöst war. Ich war tatsächlich wieder in meinem Keller. Ich versorgte die Kiste und ging in meine Wohnung. Als erstes zog ich meine Badehose aus, zog mein Pyjama an und ging ins Badezimmer. Ich putzte meine Zähne und ging ins Bett. Ich schlief schnell ein, denn ich war hundemüde. Ich träumte, wo ich noch so hinwollte und was ich noch so erleben kann.