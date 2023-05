Klub der jungen Geschichten Der Schrank und das geheime Tagebuch Lara Niederberger, Stans, 4. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank. Der Schrank wurde seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet. Ich zögerte einen Moment, bevor ich mich dem Schrank näherte. Was ich darin finden würde, war mir völlig unklar. Ichöffnete die Tür langsam und ein kleiner Schimmer fiel auf die staubigen Flaschen und Kisten. Doch in der Ecke des Schrankes lag etwas, dass ich nicht erwartet hatte. Ein altes Tagebuch. Es sah aus, als ob es seit Jahren nicht mehr bewegt worden wäre. Vorsichtig nahm ich es heraus und blätterte durch die Seiten. Es war voller Einträge von jemandem, der vor langer Zeit in diesem Haus gelebt hatte. Ich konnte nicht aufhören zu lesen, als ich immer tiefer in die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner eintauchte.