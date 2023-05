Klub der jungen Geschichten Der Schrank zum Wunderland Marla Meier, Rickenbach, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Im Keller war es staubig und dunkel. Ich hatte Angst, den Schrank zu öffnen. Was dann geschah, hätte niemand gedacht. Als ich den Schrank öffnete, zog mich ein Luftstoss in den Schrank. Er zog mich immer weiter hinein, bis ich hinunterfiel. Ich wusste aber nicht wohin. Ich landete auf weichem Gras. Als ich meine Augen aufmachte, sah ich einen Jungen. Er fragte:«Hää wer bist du denn?» «Ich bin Rina und wer bist du?», sagte ich ihm. «Ich bin Jason Smith, ich lebe hier im Wunderland», sagte der Junge mit Stolz. Ich fragte: «Was, ein Wunderland?» «Ja, vor zwei Jahren bin ich wie du durch einen Schrank ins Wunderland gekommen, es war genau derselbe Schrank», erklärte Jason. Ich glaubte es nicht. Ich fragte Jason: «Bist du mein Bruder, der einmal spurlos verschwunden ist?» «Ja, das bin ich», erklärte er mir. «Ich, ich weiss nicht, was ich sagen soll», sagte ich erstaunt. «Sag nichts, ich zeige dir erst mal das Wunderland», sagte Jason. Ich stimmte ihm zu. Also gingen wir beide los und Jason zeigte mir alles. Als erstes gingen wir durch eine wunderschöne Blumenwiese. Es war wie verzaubert. Wir kamen zu einem grossen Haus, nein kein Haus, ein Schloss war es. Mein Bruder sagte mir, ich könnte darin wohnen. Wir gingen in das Schloss. Wir waren in einem grossen Zimmer angekommen. In der Mitte des Zimmers war ein Himmelbett. An der Decke war ein grosser Kronleuchter. Neben dem Bett gab es einen riesen Kleiderschrank mit vielen schönen Kleider drin. «Das ist dein Zimmer», erklärte Jason. «Wow, das ist ja wunderschön», sagte ich begeistert. Es wurde langsam Abend und Jason und ich gingen Abendessen. Es war so lecker. Beim Essen habe ich meine angeblich verstorbene Grossmutter kennengelernt. Sie war sehr nett und sympathisch. Nach den Essen ging ich schlafen. «Aufstehen, raus aus den Federn», so hatet mich mein Bruder am nächsten Morgen um 6 Uhr geweckt. «Wir müssen los deine Familie vermisst dich, die denken sicher du wärst tot oder so», sagte Jason hastig. «Ich komm ja schon», sagte ich verschlafen. Also stand ich auf und zog mir eines der schönen Kleider an und ging hinunter zu meinem Bruder und zu meiner Grossmutter. Das Essen war natürlich wieder der Hammer. Wie es Jason wollte, gingen wir auf die Suche nach einem Ausgang. Wir kamen in einen Wald. Er war sehr schön und man hörte Vogelgezwitscher. «Ich dachte, du kennst dich hier aus», sagte ich gelangweilt. Nachdem wir weitergelaufen sind, sagte Jason genervt: «Es gibt keinen Ausgang, wir sind hier gefangen. Wir können nie wieder hier raus. Komm wir gehen wieder zurück.» Im Schloss fragten wir unsere Grossmutter um Hilfe. Sie meinte: «Der einzige, der aus dem Wunderland zurückkam, war euer Onkel. Er war etwa so alt wie ihr jetzt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, er ist vom Haus wieder auf die Erde zurückgekommen. Er ging durch eine geheime Tür». «Los wir müssen die Tür suchen», sagte ich hastig und rannte los. Die anderen zwei rannten auch los und suchten die Tür. «Ich glaube, ich habe etwas gefunden», sagte ich freudig. Als die anderen auch kamen, wurden wir plötzlich alle von einem Strahl festgezogen und fielen nach oben. Unsere Grossmutter ertrug den starken Strahl nicht und starb. Mein Bruder und ich kamen zum Glück auf die Erde zurück. Danach waren Jason und ich am Trauern und aus Wut verbrannten wir den Schrank.