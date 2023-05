Klub der jungen Geschichten Der Schrank zur anderen Welt Sean Cavegn, Zug, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich habe den Schrank geöffnet. Dort sah ich ein Loch und hüpfte rein. Ich war in einer komplett anderen Welt. Dort wahren Menschen mit riesigen Luftballon-Köpfen und dann sah ich Drachen, die mit Nadeln die Köpfe der Menschen zerplatzt haben. Es hat pinke Bäume, gelbes Grass, Regenbogen Himmel, es regnete Süsses und die Berge bestanden aus Eis. Die Menschen sagten uns die Drachen kamen einmal im Jahr, und zwar im Sommer, im Herbst kommen fliegende Fische mit Flügeln, im Winter kommen Trolle die ein paar von uns entführen, im Frühling ein Wasser Monster. Unser Land ist sehr arm. Und manchmal kommen Piraten und stehlen unser Essen und Geld. Der Alarm ging los. Ahh! Die Piraten kommen und Bombardieren das Dorf. Da kamen sie die Piraten und entführten mich. Als ich auf dem Piratenschiff war kam ein Piratenschiff und überfall das Piratenschiff und fragte, ob ich der Crew beitreten wollen. Ich sagte sofort ja. Dann ging ich auf ihr Piratenschiff und lernte die Crew kennen. Einer der Crewmitglieder konnte sich unsichtbar machen. Wir fuhren zu einer Burg. In der Burg war haufenweise Gold, Diamanten, Smaragde, Rubine und Kristalle. Dann assen wir. Ich ging in ein Zimmer und ging schlafen. Am nächsten Morgen war es still zu still für Piraten. Ich ging aus meinem Zimmer. Niemand war zu sehen. Ich ging in ein anderes Zimmer und sah Pistolen, Schwerter, Kanonen, Kanonen Munition und Pistolen Munition. Hier war auch niemand. Ich ging aus der Burg und sah kein Piratenschiff. Die Piraten sind ohne mich gegangen. Da kam ein Pirat aus der Burg und ruft Hoo wo sind die anderen Piraten hin? Ich sagte keine Ahnung. Ich glaube sie sind ohne uns gegangen. Er sagte nein, dass macht die Crew nie. Die Crew wurde entführt denke ich. Dann hörten sie aus der Burg HILFE! Dann gingen wir rein und sahen andere Piraten, die unsere Crew eingesperrt haben. Wir kämpften, gewannen und befreiten die Crew. Die Crew wusste das ich aus einer anderen Welt bin und sie schenkten mir Gold und fuhren mich zum Portal. Ich sagte Tschüss und ging ins Portal und dann war ich wieder im Keller. Nun bin ich reich.