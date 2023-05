Klub der jungen Geschichten Der Schrecken im Schrank Joyce Metz, Adligenswil, 1. Oberstufe

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Doch entschuldigt mich. Für euch wird es wohl nicht so spannend sein, denn ich muss wohl ein wenig weiter vorne anfangen.

Es fing alles damit an, als ich zu Weihnachten ein komisches altes Buch bekommen hatte. Als ich dann eines Abends zum ersten Mal darin lesen wollte, geschah etwas Komisches, das Buch fing an zu schweben. Ich erstarrte für einen kurzen Moment. Als sich das Buch in die Ferne bewegte, über-legte ich nicht lange und folgte ihm. Es flog immer weiter nach unten. Bis es im Keller ankam, hier stand ich also vor dem Schrank, den niemand je geöffnet hatte, der von Geschichten umschrieben wurde und der leuchtete. «Bum bum bum bum!» Der Schrank fing an zu Wackeln, ich ging auf ihn zu, denn er zog mich auf eine komische Weise an. Kurz vor ihm hielt ich an. Was war wohl im Inne-ren? Da ich schon von Geburt an ein Faible für Geheimnisse hatte, kam es mir nicht mal in den Sinn wegzulaufen oder gar, nie in den Schrank zu schauen. Ich streckte meine Hand aus und öffnete ohne zu Zögern den Schrank. Ich war fast ein wenig enttäuscht, dass nur ein Gang dahinter lag. Ich hatte damit gerechnet, dass ein Monster darin mit jemandem kämpfet oder wenigstens ein ande-res Land dahinter lag, wie in dem Film, den ich letzthin geschaut hatte. Ich stieg in den Schrank und ging den Gang entlang. Nach einer Weile hörte ich wieder ein Geräusch, nun tönte es jedoch nicht mehr nach einem Poltern, sondern ich hörte meinen Namen «Elisabeth». Ich folgte der Stimme und nach ein paar Schritten trat ich auf etwas Hartes. Ich nahm an, dass es ein Ast war. Ich schaute nach unten und machte einen Satz nach hinten. Es war ein Knochen. Ich schauderte und ging schnell weiter. Die Stimme wurde lauter. Irgendwoher kannte ich diese Stimme. Nur noch eine Ecke und ich würde es heraus finden. Doch was, wenn es doch ein Monster war und der Knochen von einem Menschen stammte? Ich stiess den Gedanken von mir und trat um die Ecke.

Und dort stand meine Cousine mit ihrem Dackel Christof. Noch hatte sie mich nicht entdeckt, wie-der murmelte sie etwas: «Meinst du Elisabeth kommt noch?» Ich räusperte mich und sie erschrak. Jemand (mein Cousin) sprang mit einer Konfetikanone hinter einer Ecke hervor und schrie: « Happy Birthday»! Da kapierte ich ,was hier los war. Die beiden hatten das Buch zum Schweben gebracht und die Geräusche im Schrank imitiert und wahrscheinlich war der Knochen von Christof. Es wurde noch ein schöner Abend.