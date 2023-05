Klub der jungen Geschichten Der schwarze Kater Emilia Cortese, Luzern, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich den Schrankknauf berührte lief mir kalter Angstschweiss den Rücken herunter, aber ich wollte es hinter mich bringen und öffnete ihn mich blendete grelles Licht worauf ich nass geschwitzt aufwachte in meinem Bett. Ich schaute auf die Uhr es ist zwanzig nach Acht ich komme zu spät zur Schule ich renne aus meinem Zimmer, die Treppe runter, in die Küche reisse den Wandschrank auf und hohle die Früstücksflocken raus ich hole die Milch und schütte beides in mich rein und als ich alles wieder auf Küchenblock stellte ging plötzlich das Licht an und mein Vater stand im Schlafanzug auf dem Treppenabsatz. `` Marie was machst du da? ``fragt er mich`` ich mache mich bereit für die Schule `` sagte ich mit vollem Mund`` ``aber es ist Wochenende geh wieder ins Bett `` motzte er mich an und verschwand im Flur und weil ich keinen Stress will, gehe ich wieder ins Bett. Als ich endlich am Früschtückstisch sitze und meine Eltern wach am Cafè machen sind fällt mir mein komischer Traum wieder ein und ich beschliesse das ich mir den ähnlich aussehenden Schrank in unserem Keller mal unter die Lupe nehmen werde. Nachdem ich mein Frühstück fertig gegessen habe, renne ich sofort in den Keller zum Schrank und schaue in mir an. Erstaunlich der Schrank von uns sieht genauso aus, wie der Schrank in meinen Träumen und da ich sehr neugierig bin öffnete ich den Schrank und was ich da sah, erstaunte mich dort stand ein kleiner schwarzer Kater aber wie es aussieht ist es kein normaler Kater den er telefonierte. Ich wusste nicht wieso, doch ich hatte keine Angst und sprach ihn an. `` hallo `` sagte ich zu im. Der Kater erschrak und liess sein Telefon fallen. ``Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh ``schrie er ``wer bist du den und was machst du in meinem Büro?`` `` hi ich bin Marie`` versuchte ich ihn zu beruhigen `` und wie heist du?`` ``Ich Heise Antonio`` sagte der Kater mit seinem Französischen Dialekt“ und bin hier auf einer Geschäftreise“sprach er weiter ich war erstaunt und fragte `` und warum sprichst du bitteschön ?`“ `` nun ja das wahr so damals an meiner Geburt kam eine Feh und hat mich zum sprechen gebracht .“ Sagte der Kater in einem Besserwisserischem Tohn .Ich wahr mir nicht sicher ob das stimmte und schaut in ernst an worauf er schrie „natürlich nicht ich bin einfach so geboren und mache jetzt das beste draus „ „ und wie Erners du dich dann bitteschön?“ `nun ja von eurem Kühlschrank halt`` sagte er schüchtern und ich schaute in entsetzt an .“Mhhhhhh“ überlegte ich und fragte ihn „ kannst du gut Mathe?“ „Natürlich kann ich gut Mathe . schliesslich bin ich der geborene Geschäftsmann“ sagte er in einem den besserwisserischem Thon. „na gut „fing ich an im einen Diel zu machen „ wenn du mir hilfst meine Matheaufgaben zu machen gebe ich dir Essen aus dem Kühlschrank und sage niemandem von deiner Existenz Diel ?“ „mhhhh“ überlegte der Kater „ Na gut Deal““ juhhuu“ rief ich so laut das es im Keller Widerhalte „ aber nur wenn du mir jetzt schon etwas zu Essen bringst o.k „ „ja klar rief ich und bring im sofort etwas zu essen . Als ich am Montag wider in die Schule kam lobte mich die Mathelehrerin das ich plötzlich so gute Noten Hätte und fragte mich was meine Lerntechnik sei aber das ist und bleibt für immer und ewig ein Geheimnis.