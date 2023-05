Klub der jungen Geschichten Der Siegestrank Niklas Müller, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich gehe auf den Schrank zu, ich öffne in und sah zwei Trikots von meinem Lieblingsfussballklub. Aber mich blendet es plötzlich, dort ist eine Flasche, sie ist goldig, deshalb schien vorher ein Licht raus. Vor der Flasche ist ein Zettel, darauf steht trink das, um deinen Klub zu retten. Der Saft gibt dir viel Energy und das du besser im Fussball spielen wirst, hinten am Schrank hat es Schubladen. Dort hat es mega viele von den Säften rette den Klub! Ich muss unbedingt zu meinem Freund gehen. Übrigens zu mir, ich heisse Pius, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe braunes und lockiges Haar, und bin 1.80m. ,,Hi Marco‘‘, spricht Pius. Marco ist 24 Jahre alt hat blondes Haar ist 1.75m und spielt gerne Fussball. Pius erzählt alles was passiert ist. Pius spricht: „Wir müssen unseren Klub retten!‘‘ Eine halbe Stunde später: Marco komm mit ich zeige es dir. Pius macht den Schrank auf. Marco fragt Pius: ,,Wieso bist du eigentlich runter gegangen?‘‘ Pius erklärt Marco: ,,Ich wollte eigentlich in den Gym Raum gehen, doch dann sah ich diesen Schrank und musste nach schauen was dort ist.‘‘ Also nehmen wir zwei Säfte mit und gehen zu denn Tigers, das ist der Fussballklub, den wir retten. Marco redet: ,,Nehmen wir den Zug, dann sind wir schnell.‘‘ 1 Stunde später: Die Zug fahrt ist vorbei. ,,Komm gehen wir weiter‘‘, meint Pius. Jetzt sind sie endlich angekommen. Pius glaubt:,, Wir müssen hier rein gehen dass wir den Trainer sehen.‘‘ ,, Ah, hier steht Büro‘‘ ,spricht Pius. ,,Gehen wir rein‘‘, meinte Marco. Der Trainer heisst Herbert, ist 56 Jahre alt. ,,Hallo, was wollt ihr den hier?‘‘, fragt Herbert. Pius spricht:,, Wir wollen bei deinem Team bei treten, dürfen wir ein Probetraining?‘‘ Herbert meint:,, OK, morgen um 3Uhr Nachmittag, seid pünktlich.‘‘ 1 Tag später: Herbert spricht: ,,Geht euch umziehen, hier der Schlüssel für die Kabine.‘‘ In der Kabine angekommen. Pius redet:,, Komm wir müssen das trinken.‘‘ Herbert spricht: ,,Endlich seid ihr fertig, ich zeige jetzt was ihr alles machen müsst.‘‘ 3 Stunden später: Herbert meint: ,,Kommt morgen noch mal vorbei, dann habe ich genug Zeit zum Überlegen.‘‘ Am nächsten Tag: Pius ruft: ,,Marco, wach endlich auf!‘‘ Marco flüstert: ,,Ich möchte schlafen.‘‘ Pius schreit: ,,Wir kommen sonst zu spät!‘‘ 1 Stunde später im Büro: Herbert glaubt: ,,Ihr seid gut ich möchte euch in meinem Team.‘‘ Und seit dem spielen wir bei den Tigers. Der FC Tigers wird immer besser in der Tabelle. Marco meinte:,, Ich fühle mich die ganze Zeit beobachtet, ich glaube jemand verfolgt uns.‘‘ Ein paar Wochen später: Es ist Morgen. Doch plötzlich knallt es wieder. Pius und Marco stehen auf, schauen aus dem Fenster, dort sind Leute die das Haus abschiessen. Pius ruft: ,, Wir müssen in den Bunker !‘‘ Sie rennen die Treppe runter und nehmen beide noch einen Saft. Sie steckten in in die Hosentasche und es machte ganz laut Peng. Marco und Pius sehen nur noch schwarz. Wo sie wieder aufwachen sind sie eingesperrt in einer Kabine des FC Tigers. Sie haben heute eigentlich in 5 Minuten einen Match. Sie merken, dass sie noch ein Trank haben, trinken ihn und rennen dir Tür um, rennen zum Trainer und dürfen spielen. Und sie gewannen 4:3. 1 Stunde nach dem Match: Machte es wieder ganz viel Mal Peng und Marco wurde getroffen. Doch dann ist Pius aufgewachen und spricht:,, Es war alles nur ein Traum.‘‘