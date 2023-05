Klub der jungen Geschichten Der silberne Schlüssel Sina Fries, Nottwil, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich lief auf den Schrank zu und war kurz davor ihn zu öffnen. Doch was dann geschah, erzähle ich euch später. Zuerst der Anfang der Geschichte.

Es begann alles während eines durchaus merkwürdigen Traums. Ich träumte von einem alten Haus. Ich lief durch die Gänge, bis ich zu einem alten Schrank kam, aus dem blaue Flammen flackerten. Dann wachte ich auf.

Noch am selben Nachmittag widerholten sich exakt die gleichen Szenarien meines Traumes in echt. Nun stand ich da. Meine Hände schlossen sich um die silbernen Türknopfe und als ich den Schrank öffnete, kamen mir die blauen Flammen meines Traumes entgegen. Durch irgendetwas wusste ich genau, was ich tun sollte. Ich schloss den Schrank und öffnete ihn erneut. Es lag ein silberner Schlüssel dort und die Flammen waren allesamt verschwunden. Ich nahm den Schlüssel in die Hand. Es löste eine enorme Druckwelle aus und unter mir öffnete sich eine Falltür. Ich viel ins Leere. Als ich scheinbar am Boden ankam, wurde es mir innerhalb von Sekunden schwarz vor den Augen. Als ich wieder aufwachte, lag ich in einem fremden Bett. Ich hörte eine Stimme von einem fremden Jungen. Er sagte zu mir: «Hi, du bist also die Schlüssel Meisterin. Es ist mir eine Ehre, dass ich dich retten durfte. Ich hatte einen Traum davon, wie ich dich retten werde. Wir alle hier hatten ja einen aber niemand ausser mir hatte einen mit einer anderen Person.» Da unterbrach ihn eine wohlklingende Frauenstimme: «Sie weiss es noch nicht. Ich bin Miranda und das ist Jack. Wir alle hier sind für eine grosse Aufgabe bestimmt. Wir hatten alle einen merkwürdigen Traum und alle Träume sind Puzzlestücke und ergeben am Ende eine ganze Geschichte. Erzähl uns von deinem Traum.» Ich war ziemlich verwirrt aber dann erzählte ich von meinem Traum und sie waren schockiert. Sie holten die anderen Mitbewohner und erzählten ihnen meinen Traum. Dann kam ein alter Mann und sagte:« Du bist unsere Rettung, mit dir geben alle unsere Träume einen Sinn. »