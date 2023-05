Felssturzgefahr Bundespräsident Berset zur Evakuierung «Ich hoffe sehr, dass eine Rückkehr möglich sein wird»

In Graubünden muss ein ganzes Dorf evakuiert werden. Bundespräsident Alain Berset sendet eine Botschaft an die Betroffenen und spricht darüber, ob er die Bergtäler grundsätzlich in Gefahr sieht.