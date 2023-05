Klub der jungen Geschichten Der Stein der Ruris Marla Fischer, Buttisholz, 1. Sek

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wunderte mich, was da drin sein könnte. Ich öffnete den Schrank mit zitternden Händen. «Eins, Zwei, Drei, noch eine Tür!» Ich war enttäuscht, weil ich mir etwas anderes erhofft hatte. Doch dann sah ich, dass an der Tür ein kleines Schloss befestigt war. Ich schaute es genau an und bemerkte, dass ich eine Schlüsselkette von meiner Oma bekommen habe, die vielleicht genau passte. Ich nahm den Schlüssel von der Kette und probierte ihn aus «klick». Ich machte die Tür vorsichtig auf.

Vor mir waren grüne Blätter, die von der Decke hingen und mir die Sicht versperrten. Aufgeregt lief ich hinein und die Tür ging hinter mir zu, doch was ich dann sah, war unbeschreiblich. Der Boden fühlte sich an wie auf Wolken zu gehen und war lila, auf der Seite waren Blumen in allen möglichen Farben und Grössen und schönes türkises Wasser in einem See. Auf einmal hörte ich ein Geräusch, das ähnlich klang wie das Quaken eines Frosches. Eine kleine blaue Kreatur mit drei Augen und zwei Beinen kam auf mich zu und führte mich auf die andere Seite des Sees. Dort sah ich einen Jungen, der das Wasser in eine komisch geformte Vase füllte. Ich ging auf ihn zu und sagte: «Ehm, Hallo! Ich heisse Kailani, kannst du mir sagen, wo ich bin?» «Ja natürlich, ich bin Nasir, hier hinten siehst du mein Dorf, wir nennen uns die Ruris.» «Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich bin bei mir im Keller durch eine Tür gelaufen und weiss nicht, wie ich wieder zurückkomme,» sagte ich leise. «Komm mit!» sagte Nasir ganz aufgeregt.

Er zog mich an meinem Handgelenk in Richtung Dorf zu einem Häuschen ganz weit hinten. «Geh hinein und hör mir gut zu!» Zögerlich ging ich in das Häuschen und setzte mich auf einen Schaukelstuhl. Er fing an zu erzählen: «Mein Dorf ist in grossen Schwierigkeiten, früher hatten wir eine gute Ernte und deshalb genug zu essen, aber seitdem Axar unseren kostbaren Edelstein dem Dorfältesten geklaut hat, ist das Dorf mit einer Dürre besetzt und das ganze Land mit Schatten bedeckt.» Ich fragte: «Wieso erzählst du das genau mir?» «Weil du uns helfen kannst und ich von Anfang an wusste, dass du die Auserwählte bist,» sagte er zu mir. «Ich und eine Auserwählte? Nein, du verwechselst mich!» Wütend sagte er: «Glaub mir, ich habe Recht, wieso solltest du sonst eine Krone auf dem Kopf haben?» Ich guckte in den Spiegel neben mir und sah tatsächlich eine Krone auf meinem Kopf. «Du hattest wirklich Recht, was muss ich überhaupt tun um euch zu helfen?» «Es ist eigentlich ganz einfach, du musst nur den Edelstein von Axar klauen und zurückbringen,» sagte er mit ironischer Stimme. «Okay, gut zu wissen, wo kann ich Axar finden?» fragte ich neugierig. «Das ist das Problem, er wohnt in einem grossen Schloss, das von Wachen bewacht ist.»

Nasir gab mir eine Karte und wir zogen zusammen los. Nach einer Weile sahen wir ein prächtiges Schloss, das auf dem Gipfel des Berges stand. Wir klauten zwei Pferde und galoppierten Richtung Schloss. Das war bis jetzt meine kriminellste Tat, die ich je begangen hatte. Dort angekommen mussten wir irgendwie hineinkommen, daher taten wir so, als ob wir dort arbeiteten und sind erstaunlich leicht hineingekommen. Wir gingen Richtung Thronsaal und schlichen uns als Diener hinein. Plötzlich rief Axar mich zu sich und wollte das Essen probieren, das ich trug. Das war meine Gelegenheit, ich schlug Axar mit meiner Faust ins Gesicht, nahm den Edelstein von seinem Hals und rannte wieder zu Nasir. Alle Wachen gingen auf uns los, wir rannten, so schnell wir konnten. «Ich wünschte, wir würden nicht verfolgt werden,» sagte ich leise. Meine Krone fing an zu leuchten und dann waren wir plötzlich auf einer Wiese weit neben dem Schloss. «Ja, wir haben es geschafft und ich habe echte Zauberkräfte!» rief ich.

Nachdem ich den Edelstein hielt, ging die Sonne auf und die Wolken verschwanden. Wir kehrten ins Dorf zurück und alle haben uns herzlich gedankt. Dann war es Zeit für mich und ich ging nach Hause. Es fiel mir schwer mich zu verabschieden, auch wenn ich Nasir nur seit Kurzem kannte. Aber ich wusste, dass ich für ein neues Abenteuer wieder hierherkam.