Klub der jungen Geschichten Der Stimmenfresser Salome Lustenberger, Luthern, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte.

Vorsichtig öffnete ich den Schrank. Die Schranktüre quietschte. Auf dem obersten Tablar lag ein Buch aus dem ein magisches Licht schimmerte. Ich öffnete es und eine Lichtsäule stieg daraus empor. Aus der Lichtsäule formten sich Hände und diese zogen mich in das Buch hinein. Es fühlte sich an wie auf einer Achterbahn. Dann war es plötzlich still um mich herum und ich sass auf einem moosigen Waldboden. Um mich herum hüpfte ein Affe, welcher auf mich einredete. „Hallo, ich bin Merlin. Du bist hier in Malamu. Hier kannst du mit allen Tieren und Wesen sprechen und alle mit dir. Aber naja, es ist ziemlich still geworden hier in Malamu… denn der grosse Drache, welcher alle Stimmen frisst, die ihm gefallen, hat schon viele Wesen verstummen lassen! Die Stimmen kann man nur wieder zurückbekommen, wenn man den Drachen kräftig auskitzelt. Dann schrumpft der grosse, hässliche Drache zu einem kleinen, harmlosen und süssen Drachen. Doch bisher hat sich das noch niemand getraut.“ Der kleine Affe schwang sich von Ast zu Ast und quasselte munter weiter. „Hier gibt es auch Kobolde, Zwerge und ein Schloss in dem die Prinzessin Mara von Malamu wohnt. Auch sie ist verstummt. Aber gut bist du nun endlich da, Lilly.“ Ich war ganz verdutzt, dass Merlin meinen Namen kannte und fragte ihn warum er weiss, dass ich Lilly heisse. Darauf antwortete er: „Ich kann in die Zukunft blicken und weiss, was eine Stunde früher passiert. Komm, ich zeige dir mal das Schloss Malamu.“

Wir liefen ein Stück durch denn Wald bis wir vor einem riesigen Tor ankamen. Merlin klopfte zweimal schnell und dreimal langsam an das Holztor, dann öffnete sich das Tor wie von Zauberhand. Vor uns erschien ein riesiger Palast mit vielen, goldenen Dächern. Hinter uns schlossen sich die Tore wieder. Plötzlich hörten wir einen Schrei. Es klang wie ein Hilferuf! Ich wollte losrennen, doch Merlin hielt mich zurück. „Im Schlosshof darf man nicht rennen! Und der Drache wird gleich über uns hinweg fliegen.“ Ich wollte fragen woher er das weiss, da fiel mir wieder ein, dass er in die Zukunft blicken kann. Und dann sahen wir auch schon wie sich der Drache vom Himmel hinab auf einen kleinen Kobold stürzte. Ohne zu überlegen eilte ich dem kleinen Kobold zu Hilfe, schwang mich auf den Drachen und kitzelte ihn kräftig aus. Merlin kam mir zu Hilfe und auch andere Schlossbewohner kamen angelaufen um zu helfen. Der grosse, gefährliche Drache fing an zu lachen und schrumpfte. Während er lachte, stiegen goldene Blubberblasen aus seinen Mund und flogen zurück zu den Stimmlosen.

Danach feierten wir, dass der böse Drache besiegt war und alle ihre Stimmen wieder hatten. Prinzessin Mara lief auf mich zu und wollte mich umarmen, doch in diesem Moment hörte ich jemanden meinen Namen rufen und an meiner Schulter rütteln. Ich schlug die Augen auf und sah meine Mutter, die sich über mich beugte und sagte: „Aufstehen Lilly, du musst in die Schule.“ Und so endete mein Abenteuer abrupt und ich war zurück in der realen Welt.